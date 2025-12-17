Webtoon nghi phơi bày 'địa ngục' gia đình cựu Tổng thống Hàn Quốc

Loạt webtoon do Chun Woo Won đăng tải được cho là phơi bày những góc khuất u ám trong gia đình cựu Tổng thống Chun Doo Hwan, nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội tại Hàn Quốc.

Theo Korea Herald, loạt truyện tranh mạng này được cho là do chính Chun Woo Won - cháu trai cựu Tổng thống Chun Doo Hwan - thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo (AI), với nội dung khai thác đời sống cá nhân và các mối quan hệ gia đình đầy tai tiếng của anh.

Dù mang hình thức hư cấu, nhiều chi tiết trong truyện khiến công chúng liên tưởng trực tiếp đến những bê bối từng được báo chí Hàn Quốc đưa tin.

Chun Woo Won - cháu trai cựu tổng thống Hàn Quốc Chun Doo Hwan. Ảnh: Yonhap.

Bi kịch gia đình

Nhân vật trung tâm của webtoon là một chú cừu trắng tên Mongeul, được xây dựng dựa trên hình ảnh Chun Woo Won thời thơ ấu. Mongeul có cùng ngày sinh và cấu trúc gia đình với tác giả, được khắc họa là một đứa trẻ nhút nhát, lớn lên trong áp lực nặng nề từ người cha hà khắc và bầu không khí gia đình ngột ngạt.

Trong truyện, ông bà của Mongeul - được cho lấy nguyên mẫu từ cựu Tổng thống Chun Doo Hwan và phu nhân Lee Soon Ja - xuất hiện dưới hình tượng “cừu đen mắt đỏ” mang dáng dấp quỷ dữ, sống trong lâu đài xa cách.

Họ thờ ơ trước những lời cầu cứu của con dâu nhằm níu kéo hôn nhân, trong khi người mẹ của Mongeul được miêu tả là một chú cừu hiền lành, cam chịu.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc từng mô tả Chun Doo Hwan là người ông độc đoán, có xu hướng dùng bạo lực để răn dạy con cháu - chi tiết dường như được phản chiếu rõ nét trong webtoon.

Một tập truyện mở đầu bằng cảnh Mongeul còn nhỏ ngồi ghế sau ô tô, say xe và xin phép ông được nghỉ một lát. Thay vì cảm thông, người ông lập tức quát mắng rồi đánh cậu bé, trước khi để vệ sĩ kéo đi.

“Ở đây, mình cũng không được yêu thương”, Mongeul độc thoại trong tuyệt vọng.

Ở tập khác, Mongeul thổ lộ rằng tiếng khóc của mẹ đã “trở thành một phần của cuộc sống”. Hai mẹ con được khắc họa là nạn nhân của các mối quan hệ ngoài luồng của người cha, thậm chí phải chịu sự sỉ nhục từ tình nhân của ông, theo Chosun Daily.

Hình ảnh nhân vật cừu con lông trắng Mongeul (được cho là Chun Woo Won thuở nhỏ) và những nhân vật khác được cho là lấy cảm hứng từ các nhân vật khác trong gia đình. Ảnh: Chosun Daily.

Cha của Chun Woo Won - ông Chun Jae Yong - từng bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với diễn viên Park Sang Ah trước khi chấm dứt cuộc hôn nhân với người vợ thứ hai, mẹ của Woo Won.

Cuộc hôn nhân lần thứ ba của Chun Jae Yong vào đầu những năm 2000, từng gây xôn xao dư luận, được webtoon mô tả như một “địa ngục” thực sự đối với Mongeul.

Nhân vật này bị bạn bè bắt nạt vì những bê bối gia đình, đồng thời liên tục trở thành mục tiêu săn tin của báo chí, với cảnh phóng viên gõ cửa nhà ngày đêm. Ngay cả khi sang Mỹ sinh sống, Mongeul vẫn không thoát khỏi sự cô lập và bạo lực học đường do rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa.

“Sự cô lập không còn là một phần tính cách của tôi nữa; nó trở thành điều kiện tồn tại bắt buộc”, Mongeul nói trong truyện.

Những đặc quyền

Dù khắc họa nhiều bi kịch cá nhân, webtoon cũng không che giấu những đặc quyền mà Mongeul từng được hưởng. Nhân vật được giáo viên làm hộ bài tập, cung cấp sẵn đáp án thi - chi tiết bị cho là ám chỉ ảnh hưởng chính trị và khối tài sản bất minh của cựu tổng thống Chun Doo Hwan.

Mongeul thậm chí nghi ngờ cha mình đã hối lộ một công ty tư vấn du học để đảm bảo cho cậu được nhận vào trường tại Mỹ thông qua con đường tham nhũng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo Hwan. Ảnh: Korea Times.

Đáng chú ý, tác phẩm không tuyệt đối hóa Mongeul như một nạn nhân vô tội. Trong một tập truyện, nhân vật mang hình tượng Chúa Jesus cảnh tỉnh: “Con luôn nghĩ mình là nạn nhân. Nhưng đừng bao giờ quên rằng con cũng đã làm tổn thương rất nhiều người”.

Chi tiết này được cho liên hệ trực tiếp đến việc Chun Woo Won công khai thừa nhận sử dụng ma túy trong một buổi phát trực tiếp năm 2023 và sau đó trở về Hàn Quốc để đối diện với pháp luật. Năm 2024, anh bị tuyên án tù treo vì hành vi này.

Chun Woo Won cũng từng nhiều lần gây chú ý khi công khai chỉ trích các hành vi phi pháp của gia đình và thay mặt ông nội gửi lời xin lỗi về vai trò của Chun Doo Hwan trong cuộc trấn áp đẫm máu Phong trào Dân chủ Gwangju ngày 18/5/1980, khiến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thường dân thiệt mạng.

Dù mức độ hư cấu và tính xác thực của loạt webtoon chưa thể kiểm chứng, tác phẩm vẫn thổi bùng tranh luận tại Hàn Quốc do trùng khớp với nhiều chi tiết từng được truyền thông đề cập về gia đình cựu tổng thống Chun Doo Hwan.

Loạt webtoon AI hiện được đăng tải trên Instagram với tài khoản @dnltjswk12 - khi gõ bằng bàn phím tiếng Hàn sẽ cho ra từ “wiseonja”, mang nghĩa “kẻ đạo đức giả”.