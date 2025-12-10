Quan chức Hàn Quốc từ chức vì ra đề đại học quá khó

Người đứng đầu Viện Khảo thí và Đánh giá Chương trình giáo dục Hàn Quốc thừa nhận đề thi tiếng Anh của kỳ thi đại học quốc gia năm nay đi chệch mục tiêu.

Ông Oh Seung-geol từ chức trong ngày 10/12. Ảnh: Yonhap.

Ông Oh Seung-geol, Chủ tịch Viện Khảo thí và Đánh giá Chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE) - đơn vị tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia - đã từ chức ngày 10/12, nhận trách nhiệm vì đề thi tiếng Anh năm nay bị đánh giá là quá khó.

Ông Oh nộp đơn từ chức sau khi thừa nhận rằng đề thi tiếng Anh của kỳ thi đại học tại Hàn Quốc, diễn ra ngày 13/11, không phù hợp với mục tiêu của hệ thống chấm điểm. Kết quả chấm thi cho thấy chỉ 3,11% thí sinh đạt mức điểm cao nhất.

Cụ thể, chỉ có 15.154 thí sinh đạt từ 90 điểm trở lên, đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ khi môn tiếng Anh chuyển sang hệ thống chấm điểm tuyệt đối vào năm 2018. Năm 2024, tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao nhất ở bài thi môn tiếng Anh trong kỳ thi đại học là 6,22%.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 4/12, khi kết quả chính thức của kỳ thi được công bố, ông Oh bày tỏ sự hối tiếc khi thừa nhận độ khó của đề thi tiếng Anh đã đi chệch mục đích ban đầu của bài thi.

“Trong quá trình xây dựng đề, chúng tôi phát hiện nhiều câu hỏi tương tự các đề thi thử do các trung tâm luyện thi tư nhân sử dụng nên đã thay đổi một số câu. Tuy nhiên, trong quá trình đó, chúng tôi đã không đánh giá đúng mức độ khó của một số câu hỏi”, ông Oh cho biết.

Trong số 12 lãnh đạo của Viện Khảo thí và Đánh giá Chương trình giáo dục Hàn Quốc trước đây, chỉ có 4 người hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ ba năm. Phần lớn các trường hợp từ chức đều liên quan đến sai sót trong khâu ra đề thi. Ông Oh là người đầu tiên rời nhiệm sở do vấn đề độ khó của đề thi.