Người Việt dẫn đầu làn sóng nhập cư vào Hàn Quốc

Theo số liệu mới công bố, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đã tăng mạnh 15,5% trong năm qua, trở thành nhóm dân cư nước ngoài tăng nhanh nhất trong số các cộng đồng lớn.

Người dân thuộc nhiều nước khác nhau đổ xô đến phố mua sắm Myeongdong ở Seoul. Ảnh: Shutterstock.

Dân số cư trú nước ngoài tại Hàn Quốc đã chạm mức cao kỷ lục, chủ yếu nhờ làn sóng người nhập cư trẻ tuổi gia tăng mạnh, trong đó nổi bật là dòng người đến từ Việt Nam. Thông tin được nêu trong Khảo sát Cư trú và Việc làm của Người nhập cư năm 2025, công bố hôm 18/12, theo Korea Times.

Theo khảo sát, tính đến tháng 5, số người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên sinh sống tại Hàn Quốc đã vượt 1,69 triệu người, tăng so với mức 1,56 triệu của một năm trước đó, tương đương mức tăng khoảng 8%.

Con số này chiếm khoảng 3,3% tổng dân số Hàn Quốc (ước tính 51,8 triệu người), ghi nhận tốc độ tăng hàng năm nhanh thứ hai kể từ năm 2017.

Đà tăng chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi trẻ. Số người nước ngoài trong độ tuổi 15-29 tăng 12,8% (tương đương 59.000 người), trong khi nhóm tuổi 30 tăng 7,8% (34.000 người). Trái lại, số cư dân nước ngoài ở độ tuổi 50 giảm nhẹ 0,4% (khoảng 1.000 người).

Xét theo quốc tịch, người mang quốc tịch Trung Quốc gốc Triều Tiên vẫn là cộng đồng lớn nhất với khoảng 506.000 người. Người Việt đứng thứ hai với 270.000 người, song lại có tốc độ tăng trưởng vượt xa tất cả các nhóm dân cư lớn khác.

Cụ thể, dân số người Việt tại Hàn Quốc đã tăng 15,5% (tương đương 36.000 người) trong năm qua, trong khi số công dân Trung Quốc chỉ tăng 3,3%.

Báo cáo cho thấy xu hướng cư trú dài hạn của người nước ngoài tại Hàn Quốc ngày càng rõ nét, thay vì chỉ làm việc ngắn hạn. Trong số những người chưa có tư cách thường trú, hơn 89% cho biết mong muốn tiếp tục sinh sống tại nước này.

Sự gia tăng dân số ngoại quốc đi kèm với tỷ lệ tham gia thị trường lao động ngày càng cao. Tỷ lệ có việc làm của người nước ngoài đạt 65,5%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm trước.

Gần 45% lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực sản xuất và khai khoáng, 20,4% hoạt động trong các ngành bán lẻ, bán buôn, lưu trú và dịch vụ ăn uống.

Các sinh viên nước ngoài nhận chiếc mũ truyền thống của Hàn Quốc, trong một nghi lễ trưởng thành truyền thống tại Đại học Yeungnam ở Gyeongsan, Hàn Quốc, ngày 14/5. Ảnh: Yonhap/EPA-EFE.

Khi được hỏi về lý do chọn Hàn Quốc làm nơi làm việc, đa số người nhập cư (74,4%) cho biết mức lương cao là yếu tố quyết định, tiếp theo là môi trường làm việc được đánh giá tốt (9,3%).

Xét theo loại thị thực, người nước ngoài gốc Triều Tiên (visa F-4) và lao động phổ thông (visa E-9) là hai nhóm lớn nhất. Tuy nhiên, nhóm tăng nhanh nhất lại là sinh viên quốc tế. Trong vòng một năm, số người mang thị thực du học (D-2 và D-4) đã tăng 18,2%, tương đương thêm 36.000 người.

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm này. Hiện có khoảng 100.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc, bỏ xa sinh viên Trung Quốc (không bao gồm người gốc Triều Tiên) và Uzbekistan.

Các lý do phổ biến khiến sinh viên lựa chọn Hàn Quốc bao gồm chất lượng đào tạo, sự phù hợp của chuyên ngành và triển vọng việc làm sau tốt nghiệp.

Về lĩnh vực đào tạo, 29,3% sinh viên theo học các ngành khoa học xã hội, tiếp đến là Hàn Quốc học (17,8%), tiếng Hàn (16,6%) và kỹ thuật (15%).

Phần lớn sinh viên quốc tế cho biết hài lòng với dịch vụ giáo dục tại Hàn Quốc, với 84% đánh giá tích cực và chỉ 1,6% cho rằng không hài lòng.

Đáng chú ý, nhiều sinh viên mong muốn tiếp tục ở lại sau khi tốt nghiệp. Trong số những người được khảo sát, 65,5% cho biết có kế hoạch tiếp tục sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc sau khi kết thúc quá trình học tập.