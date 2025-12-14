Hàn Quốc đánh thuế du khách phẫu thuật thẩm mỹ

Ưu đãi thuế nhằm thu hút du khách đến Hàn Quốc làm đẹp sắp kết thúc, khiến ngành thẩm mỹ lo ngại tác động khi nước này bắt đầu áp thuế với khách phẫu thuật.

Ngành thẩm mỹ là động lực lớn cho phát triển du lịch tại Hàn Quốc. Ảnh: Telegraph.

Việc chấm dứt hoàn thuế VAT cho du khách nước ngoài thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại Hàn Quốc từ ngày 31/12 làm dấy lên lo ngại trong toàn bộ ngành du lịch thẩm mỹ - y tế của Hàn Quốc.

Vốn được hưởng lợi từ lợi thế về giá, nhân sự ngành này cảnh báo việc bỏ ưu đãi thuế VAT không chỉ đẩy chi phí điều trị tăng lên, mà còn làm ảnh hưởng tới tính minh bạch về giá. Trong khi đó, chi phí thân thiện và minh bạch vốn là yếu tố giúp Hàn Quốc trở thành điểm đến nổi bật toàn cầu trong lĩnh vực du lịch thẩm mỹ.

Kết thúc hoàn thuế VAT

Thay đổi mới dự báo ảnh hưởng đến hàng loạt cơ sở thẩm mỹ, đơn vị môi giới và cả thị trường du lịch của Hàn Quốc. Quyết định kết thúc chương trình hoàn thuế VAT được Quốc hội Hàn Quốc thông qua đầu tháng 12.

Chương trình hoàn thuế áp dụng từ năm 2016 cho phép du khách nước ngoài nhận lại 10% thuế VAT đối với nhiều dịch vụ thẩm mỹ, như trẻ hóa da, điều trị nếp nhăn, cắt mí, tiêm tan mỡ hay nâng ngực...

Từ tháng 7, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và hiệp hội ngành nghề tại Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối, khi Bộ Kinh tế - Tài chính Hàn Quốc bỏ điều khoản hoàn thuế khỏi kế hoạch thuế 2025.

Đại diện Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc nói: “Hệ thống hoàn thuế được tạo ra để thu hút bệnh nhân nước ngoài, đây thực sự là động lực lớn đối với nhóm khách nhạy cảm về giá. Bãi bỏ ưu đãi này đồng nghĩa với việc bỏ đi yếu tố quan trọng giúp gia tăng lượng du khách quốc tế đến Hàn Quốc. Trong khi nhiều nước đưa ra ưu đãi mạnh hơn, du khách có thể chuyển sang điểm đến khác”.

Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và hiệp hội ngành nghề tại Hàn Quốc phản đối việc bãi bỏ hoàn thuế VAT cho du khách quốc tế. Ảnh: New York Times.

Trong một thập kỷ, ngành thẩm mỹ trở thành động lực lớn của du lịch Hàn Quốc. Chi tiêu y tế của du khách nước ngoài đạt 1,24 nghìn tỷ won ( 840 triệu USD ) trong năm 2024, tăng mạnh so với mức 400 tỷ won trong năm 2019.

Cũng trong giai đoạn này, chi tiêu của du khách quốc tế cho phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc da liễu tại Hàn Quốc tăng hơn 4 lần, chiếm 77,3% tổng chi tiêu của du khách quốc tế đến Hàn Quốc.

Tiền hoàn thuế trong lĩnh vực này đạt mức kỷ lục 95,5 tỷ won trong năm 2024, và dự kiến tăng thêm trong năm nay khi 82,6 tỷ won đã được hoàn lại cho du khách trong 6 tháng đầu 2025.

Các chuyên gia nhận định tác động ngay lập tức của việc bãi bỏ hoàn thuế VAT sẽ không quá lớn. Nguyên nhân là nhu cầu của du khách quốc tế lớn, đồng won yếu, căng thẳng giữa một số quốc gia trong khu vực, cùng chính sách miễn thị thực cho du khách Trung Quốc.

Báo cáo của Kiwoom Securities cho biết mỗi du khách nước ngoài thực hiện thẩm mỹ tại Hàn Quốc trung bình nhận lại khoảng 150.000 won tiền thuế VAT; với khách Trung Quốc con số này lên tới 293.000 won. Korea Herald nhận định mức hoàn thuế này không phải khoản tiền quá lớn để làm thay đổi kế hoạch du lịch của du khách quốc tế trong ngắn hạn.

Báo cáo của Kiwoom Securities cũng nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn duy trì ưu thế vượt trội về giá dịch vụ trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Nền tảng du lịch Yanolja cũng nhận định “chất lượng và mức độ tin cậy của dịch vụ y tế tại Hàn Quốc đang tạo ra nhóm khách trung thành”. Khoảng 38,6% du khách quốc tế từng đến Hàn Quốc để trải nghiệm các dịch vụ thẩm mỹ - y tế đã quay lại Hàn Quốc hơn 4 lần.

Nguy cơ từ việc dừng hoàn thuế VAT

Du khách Trung Quốc rất nhạy cảm về giá, việc bỏ hoàn thuế VAT có thể tác động mạnh tới nhóm du khách này. Ảnh: New York Times.

Chuyên gia trong ngành cảnh báo lợi thế cạnh tranh sẽ dần suy yếu, khi các nước trong khu vực đang tăng tốc chính sách du lịch y tế. Singapore và Thái Lan có hạ tầng du lịch phát triển từ lâu. Trung Quốc đang mở rộng các cơ sở chăm sóc y tế nhằm giữ chân nhu cầu trong nước.

Hiện Hàn Quốc là lựa chọn của 62% du khách Trung Quốc có nhu cầu chăm sóc y tế và làm đẹp tại nước ngoài. “Nhiều du khách Trung Quốc rất nhạy cảm về giá. Nếu Hàn Quốc bị coi là đắt đỏ hơn, họ có thể sử dụng dịch vụ trong nước hoặc chuyển sang Đông Nam Á”, đại diện một phòng khám tại quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) nhận định.

Một số chuyên gia cảnh báo việc bãi bỏ việc hoàn thuế VAT có thể khiến tình trạng thiếu minh bạch về giá xuất hiện. Đây là vấn đề Hàn Quốc từng phải đối mặt, khi các cơ sở y tế nâng khống chi phí để giúp du khách hưởng lợi trong khâu hoàn thuế. Dịch vụ môi giới bất hợp pháp cũng nảy sinh từ đó.

Hiện tại, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch y tế cho biết họ sẽ tiếp tục kiến nghị lên chính phủ Hàn Quốc để khôi phục chính sách hoàn thuế VAT. “Xét đến những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị chính phủ xem xét lại và phục hồi chương trình hoàn thuế”, đại diện Global Tax Free, đơn vị làm nhiệm vụ hoàn thuế VAT, cho biết.