Hai trận của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 bị đặt dấu hỏi vì cá cược

Tây Ban Nha bị đưa vào diện theo dõi sau khi hai trận đấu tại World Cup 2026 xuất hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động cá cược.

Hai trận đấu của Tây Ban Nha bị xếp ở mức "cảnh báo vàng". Ảnh: Reuters.

Hai trận đấu của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 đang được chú ý sau khi xuất hiện các cảnh báo về khả năng bất thường trong cá cược thể thao. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy đội tuyển này liên quan đến hành vi dàn xếp tỷ số.

Theo The Athletic, Group of Copenhagen - tổ chức quốc tế độc lập chuyên phòng chống, phát hiện và xử lý hành vi thao túng thể thao - đã xác định 7 trường hợp tại World Cup 2026 có dấu hiệu đáng ngờ và gửi yêu cầu chính thức tới FIFA để làm rõ.

Trong số đó, Tây Ban Nha xuất hiện trong hai vụ việc. Trường hợp đầu tiên liên quan đến trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở vòng bảng. Một lượng lớn tiền cược được đặt trên nền tảng Polymarket với lựa chọn Tây Ban Nha không giành chiến thắng.

Vụ việc thứ hai đến từ trận thắng Saudi Arabia của Tây Ban Nha. Bàn thắng của Ferran Torres bị VAR xem xét trong thời gian dài trước khi bị hủy vì lỗi việt vị. Khoảng thời gian chờ đợi này tạo ra những nghi ngờ về biến động bất thường trên thị trường cá cược.

Cả hai trường hợp được xếp ở mức "cảnh báo vàng", cấp độ thứ hai trong hệ thống 4 mức độ đánh giá của Group of Copenhagen. Mức này chỉ phản ánh những dấu hiệu bất thường như biến động tỷ lệ cược, thông tin lan truyền trên mạng xã hội hoặc khả năng rò rỉ dữ liệu, chứ chưa đồng nghĩa với việc có hành vi gian lận.

Án phạt của Balogun cũng được đưa vào diện cảnh báo. Ảnh: Reuters.

Christian Kalb, cựu chuyên gia của Group of Copenhagen, nhấn mạnh một cảnh báo không đồng nghĩa với việc trận đấu bị thao túng. Theo ông, nhiều yếu tố khác như thay đổi tỷ lệ cược hoặc thanh khoản thị trường cũng có thể tạo ra những chuyển động bất thường.

FIFA cũng lên tiếng phủ nhận việc phát hiện cá cược đáng ngờ. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ hoạt động cá cược bất thường hay dấu hiệu thao túng nào liên quan đến các trận đấu tại World Cup 2026.

Ngoài hai vụ việc của Tây Ban Nha, Group of Copenhagen còn đưa ra cảnh báo về một số tình huống khác, trong đó có chiếc thẻ đỏ của cầu thủ Nam Phi Themba Zwane ở trận gặp Mexico và trường hợp của Folarin Balogun liên quan đến các kèo cược trước khi án phạt được điều chỉnh.

5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.