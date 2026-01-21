Hai tập đoàn xuất bản lớn muốn kiện Google

Tập đoàn xuất bản Hachette Book Group (HBG) và Cengage Group đã cùng bắt tay để tham gia vụ kiện chống lại Google. Họ cho rằng Google đã nhiều lần có hành vi vi phạm bản quyền.

Google có thể bị kiện vì quá trình xây dựng và huấn luyện AI. Nguồn: Thebookseller.

Các nhà xuất bản lớn đang tìm cách tham gia vụ kiện kéo dài từ năm 2023 do nhiều nhà văn và họa sĩ khởi xướng. Họ cho rằng Google đã "thực hiện một trong những hành vi vi phạm bản quyền nghiêm trọng nhất trong lịch sử" bằng cách sử dụng sách của họ mà không được phép để xây dựng và huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo Gemini.

Giới xuất bản và tác giả bắt tay

Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ (AAP) cho biết: "Các nhà xuất bản tham gia vào vụ kiện với tư cách là chủ sở hữu bản quyền của nhiều tác phẩm đang tranh chấp. Và điều đó có thể sẽ sẽ giúp giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng, chưa thể giải quyết, thúc đẩy vụ kiện tiến triển và càng nhấn mạnh thêm rằng các nhà xuất bản đang rất đoàn kết với các tác giả trong vụ việc lần này".

Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ tiếp tục cho rằng sự tham gia của các nhà xuất bản "sẽ cung cấp thêm nhiều bằng chứng quan trọng và cả chuyên môn sâu trong một cuộc tranh chấp nhằm buộc các công ty AI phải chịu trách nhiệm theo Đạo luật Bản quyền".

Maria A. Pallante, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của AAP, nêu: "Chúng tôi chân thành cảm ơn Cengage Group và Hachette Book Group vì vai trò lãnh đạo của họ… khi kết quả của vụ kiện này có thể ảnh hưởng sâu rộng đối với các quyền pháp lý, biện pháp khắc phục và sinh kế của các tác giả cũng như nhà xuất bản".

Nếu đề nghị tham gia vụ kiện được phê duyệt, giá trị bồi thường của sự việc lần này sẽ tăng đáng kể. Nguồn: Tech in Asia.

Phản đối sao chép trắng trợn

Theo trang Thebookseller, bà Maria A. Pallante cũng cho rằng Google và một số công ty công nghệ khác đã sử dụng sách, sao chép một cách trắng trợn để phục vụ cho các sản phẩm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn mà vẫn tiếp tục đưa ra những lập luận bao quát nhằm miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm.

Bà Pallante tiếp tục: “Điều cần thiết là phải nhớ rằng các tác phẩm đang được đề cập trong vụ kiện này không tự nhiên mà có. Chúng được hình thành, tạo ra, phát triển, hoàn thiện và tài trợ vì sự tiến bộ của cộng đồng. Từ những tác phẩm văn học hư cấu, phi hư cấu đến các tài liệu học tập chất lượng cao, chúng tôi luôn coi trọng sứ mệnh thông tin, truyền cảm hứng, giải trí và giáo dục mọi người ở mọi lứa tuổi mỗi ngày, thông qua nhiều định dạng và mô hình phân phối khác nhau”.

“Có thể hiểu được rằng các công ty công nghệ muốn hoặc cần các tác phẩm sáng tạo để xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo an toàn, hữu ích và hấp dẫn nhưng nhận thức này nên hướng đến sự đồng thuận về mặt cấp phép, chứ không phải là sự hợp lý hóa”.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Hiệp hội Tác giả, bà Anna Ganley, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Hiệp hội các Nhà xuất bản đã đệ đơn xin tham gia vụ kiện này. Các nền tảng vi phạm bản quyền như Google đang gây ra thiệt hại khôn lường cho nền kinh tế sáng tạo toàn cầu. Các tác giả và nhà xuất bản trên toàn thế giới phải hợp tác để ngăn chặn việc sử dụng trái phép tác phẩm của họ.

Các tác giả kiếm sống bằng việc cấp phép sử dụng tài sản trí tuệ của họ. Việc không xin phép hoặc không trả tiền là bất hợp pháp và gây hại cho những người có sinh kế phụ thuộc vào nó. Chúng tôi hy vọng yêu cầu tham gia vụ kiện của các nhà xuất bản sẽ được chấp thuận”.

Ngoài ra, bà Catriona MacLeod Stevenson, cố vấn pháp lý kiêm phó giám đốc điều hành của Hiệp hội các Nhà xuất bản Anh, cho biết: "Việc Google sử dụng tài liệu có bản quyền để huấn luyện mô hình Gemini mà không được phép hoặc trả phí là điều không thể chấp nhận được. Hiệp hội các Nhà xuất bản ủng hộ Hachette Book Group và Cengage Group trong việc đứng lên và tham gia cùng các nhà sáng tạo khác trong vụ kiện này”.