Hai nhà vô địch đầu của Cúp Thể thao Điện tử Quốc gia

WisadelXT (Epic Seven) và Bell (EGC Street Fighter 6) đã trở thành hai tuyển thủ đầu tiên vô địch tại sự kiện The Grand Esports 2026.

Game thủ Thái Lan Bell (Thái Lan) vô địch Street Fighter 6 tại giải đấu eSports quốc tế EGC. Ảnh: Ban tổ chức.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện thể thao điện tử The Grand Esports 2026 là các giải đấu quốc gia và quốc tế, với hai sự kiện đầu tiên trong ngày 9/7 là bộ môn Epic Seven (thuộc Cúp Thể thao Điện tử Quốc gia VENC) và bộ môn Street Fighter 6 (thuộc giải đấu eSports quốc tế EGC).

Tại giải đấu dành cho Epic Seven, WisadelXT duy trì phong độ ấn tượng từ bán kết tới chung kết. Anh thắng ngược CatDespair với tỷ số 2-1 ở bán kết, trước khi đè bẹp Kazari 3-0 tại chung kết, qua đó trở thành nhà vô địch giải Epic Seven chính thức đầu tiên tại Việt Nam.

Ở đấu trường quốc tế, với dòng game Street Fighter 6 vốn giàu truyền thống và nổi tiếng tại Đông, Đông Nam Á, các game thủ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ. Cả 4 VĐV vào tới bán kết đều tới từ nước ngoài gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore.

Trong số này, Bell (Thái Lan) đã thể hiện đặc biệt ấn tượng khi đánh bại Shuzo (Nhật Bản) với cách biệt 3-0 ở bán kết. Tới chung kết, trước Cosco (Hàn Quốc), Bell tạo dấu ấn chiến thuật đặc biệt bằng lựa chọn nhân vật Lily, vốn không được đánh giá cao trong phiên bản trò chơi hiện tại. Tuy nhiên, lối chơi sáng tạo và khả năng đọc tình huống xuất sắc vẫn giúp Bell chiến thắng.

Màn đăng quang với Lily không chỉ mang đến bất ngờ cho người hâm mộ mà còn trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của ngày thi đấu đầu tiên tại The Grand Esports 2026.

Ngày 10/7, The Grand Esports sẽ tiếp tục diễn ra trận chung kết Cúp Thể thao Điện tử (VENC) của bộ môn AU Mobile và Đột Kích. Trong đó, AU Mobile được quan tâm đặc biệt khi có sự hiện diện của những tuyển thủ từng tỏa sáng tại SEA Games 33. Dẫn đầu đội hình là Lê Thị Hoài Phương (VN_Elina), chủ nhân Huy chương vàng SEA Games 33 và ngôi vô địch nữ AVC 2026.