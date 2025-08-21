Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai mẹ con bị lũ cuốn trôi ở Thanh Hóa

  • Thứ năm, 21/8/2025 06:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 20/8, tại khu vực suối Chà Làm thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý (Thanh Hóa) xảy ra vụ lũ cuốn trôi hai mẹ con.

Tối 20/8, thông tin từ UBND xã Trung Lý (Thanh Hóa) cho biết chiều cùng ngày xã có mưa lớn. Nước lũ trên các suối dâng cao đột ngột, chảy xiết. Lúc 14h30, bà Thào Thị Dua (51 tuổi) và con gái là Sùng Thị Sua (11 tuổi), trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý, đi làm rẫy về, lội qua suối Chà Làm để về nhà.

Lu me con Thanh Hoa anh 1

Nước lũ dâng do mưa ở xã miền núi Thanh Hóa. Ảnh minh hoạ.

Trong lúc lội qua suối, hai mẹ con bị trượt ngã, gặp nước suối dâng cao, chảy xiết cuốn trôi. Đến khoảng 15h20, lực lượng chức năng của xã Trung Lý đã tìm thấy thi thể bà Dua cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 500 m.

Lực lượng chức năng của xã Trung Lý đang triển khai các phương án tìm kiếm em Sua còn mất tích. Tối 20/8, tại xã Trung Lý đang có mưa nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Hiện chính quyền xã Trung Lý đã bàn giao thi thể bà Dua cho gia đình tổ chức mai táng.

Hoàng Lam/Tiền Phong

  • Thanh Hóa

    Thanh Hóa
    • Diện tích: 11.130,2 km²
    • Dân số: 3.712.600 (2016)
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
    • Mã điện thoại: 237
    • Biển số xe: 36

