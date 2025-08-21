Hai mẹ con bị lũ cuốn trôi ở Thanh Hóa

Ngày 20/8, tại khu vực suối Chà Làm thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý (Thanh Hóa) xảy ra vụ lũ cuốn trôi hai mẹ con.

Tối 20/8, thông tin từ UBND xã Trung Lý (Thanh Hóa) cho biết chiều cùng ngày xã có mưa lớn. Nước lũ trên các suối dâng cao đột ngột, chảy xiết. Lúc 14h30, bà Thào Thị Dua (51 tuổi) và con gái là Sùng Thị Sua (11 tuổi), trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý, đi làm rẫy về, lội qua suối Chà Làm để về nhà.

Nước lũ dâng do mưa ở xã miền núi Thanh Hóa. Ảnh minh hoạ.

Trong lúc lội qua suối, hai mẹ con bị trượt ngã, gặp nước suối dâng cao, chảy xiết cuốn trôi. Đến khoảng 15h20, lực lượng chức năng của xã Trung Lý đã tìm thấy thi thể bà Dua cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 500 m.

Lực lượng chức năng của xã Trung Lý đang triển khai các phương án tìm kiếm em Sua còn mất tích. Tối 20/8, tại xã Trung Lý đang có mưa nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Hiện chính quyền xã Trung Lý đã bàn giao thi thể bà Dua cho gia đình tổ chức mai táng.