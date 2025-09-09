Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai em nhỏ tử vong sau tai nạn trên đường liên xã

  • Thứ ba, 9/9/2025 15:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường liên xã ở tỉnh Lâm Đồng đã khiến hai người tử vong và hai người khác bị thương nặng.

Sáng 9/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, vụ va chạm giao thông nghiêm trọng tại xã Quảng Tân khiến hai em nhỏ tử vong và hai người khác bị thương nặng.

Hai em nho tu vong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Các nạn nhân tử vong là L.A.D. (15 tuổi) và P.T.T.T. (14 tuổi), cùng trú xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng. Hai người bị thương gồm chị N.T.D. (29 tuổi) và em L.V.T. (15 tuổi), hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 8/9, chị N.T.D điều khiển xe máy chở theo em P.T.T.T trên đường liên xã thì va chạm với xe máy do L.V.T lái, chở phía sau là em L.A.D, đi chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người ngã xuống đường, bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đến sáng 9/9, hai em nhỏ ngồi sau xe máy đã không qua khỏi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tự chế pháo nổ, cặp vợ chồng ở Bắc Ninh tử vong tại chỗ

Vụ nổ lớn khiến vợ chồng anh L. tử vong tại chỗ, nguyên nhân ban đầu được xác định do họ tự quấn pháo nổ trong phòng trọ.

29:1760 hôm qua

Người phụ nữ tử vong tại nhà trọ ở TP.HCM

Người dân sống gần khu trọ phát hiện mùi hôi lạ nên đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bà P. đã tử vong trong tình trạng treo cổ.

17:00 6/9/2025

Sập cần cẩu tại dự án Vành đai 3 TP.HCM, một công nhân tử vong

Trong lúc thi công gói thầu XL5 dự án Vành đai 3 TP.HCM, một cần cẩu bất ngờ đứt cáp, rơi xuống công trường khiến một công nhân tử vong, một người bị thương.

06:25 4/9/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/hai-em-nho-tu-vong-sau-tai-nan-tren-duong-lien-xa-post1776620.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

Hai em nhỏ tử vong Tp. Hồ Chí Minh Lâm Đồng Em nhỏ tử vong Tử vong đường làng Quảng Tân Lâm Đồng Tai nạn đường xã

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý