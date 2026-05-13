Hai CLB Việt Nam mất quyền dự cúp châu Á

  • Thứ tư, 13/5/2026 10:10 (GMT+7)
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không cấp phép cho CLB Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa tham dự hệ thống giải đấu cấp CLB của AFC mùa 2026/27.

Thanh Hóa không đu điều kiện dự giải châu Á.

Theo quyết định từ Ban Cấp phép VFF, 10 CLB đáp ứng đầy đủ các tiêu chí hạng A theo quy định của AFC gồm Becamex TP.HCM, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM, Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng và Thể Công Viettel.

Ngoài ra, CLB Bắc Ninh được cấp phép có điều kiện. Đội bóng này đủ tiêu chuẩn tham dự các giải đấu cấp CLB châu Á mùa 2026/27 nhưng phải hoàn tất việc đăng ký và sử dụng sân vận động đạt chuẩn AFC làm sân nhà nếu góp mặt ở đấu trường châu lục.

Trong khi đó, Hải PhòngThanh Hóa trở thành 2 cái tên gây bất ngờ nhất khi bị từ chối cấp phép. Theo thông báo từ VFF, cả 2 đội bóng không hoàn thành các tiêu chí cấp phép hạng A đúng thời hạn quy định của AFC.

Việc không được cấp phép đồng nghĩa 2 CLB không đủ điều kiện tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa 2026/27, kể cả trong trường hợp giành thành tích chuyên môn đủ điều kiện tại V.League hoặc Cúp Quốc gia.

Quyết định cho thấy AFC ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về tài chính, cơ sở vật chất, pháp lý và vận hành CLB. Theo yêu cầu từ AFC, hạn chót để các Liên đoàn thành viên gửi danh sách CLB đủ điều kiện tham dự các giải đấu châu lục mùa 2026/27 là ngày 31/5.

