Hai cầu thủ U23 Việt Nam bị kiểm tra doping

AFC tiến hành kiểm tra doping Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026 rạng sáng 24/1.

Văn Thuận và Thanh Nhàn bị kiểm tra doping.

Thanh Nhàn và Văn Thuận được lựa chọn tham gia kiểm tra doping theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đồng nghĩa với việc không thể ở lại sân để chung vui cùng toàn đội ngay sau trận thắng.

Theo quy trình bắt buộc tại các giải đấu chính thức, AFC sẽ ngẫu nhiên chọn cầu thủ của hai đội để tiến hành kiểm tra doping sau mỗi trận. Thanh Nhàn và Văn Thuận là hai cái tên của U23 Việt Nam được gọi tên ở trận đấu này. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả hai rời sân trong sự hướng dẫn của bộ phận y tế và giám sát thi đấu, di chuyển tới khu vực riêng để hoàn tất thủ tục kiểm tra.

Hình ảnh Thanh Nhàn và Văn Thuận sánh vai nhau, đeo huy chương trên cổ nhưng không có những cái ôm ăn mừng quen thuộc, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù vậy, cả hai đều giữ thái độ bình thản, thoải mái, cho thấy sự chuyên nghiệp và hiểu rõ trách nhiệm của mình tại một giải đấu tầm châu lục.

Sau khi hoàn tất kiểm tra doping, Thanh Nhàn và Văn Thuận mới trở về hội quân cùng toàn đội trong phòng thay đồ. Dù đến muộn hơn, niềm vui chiến thắng vẫn trọn vẹn, bởi đóng góp của họ đã được ghi nhận.

Cá nhân Văn Thuận trải qua 82 phút chiến đấu hết mình trước U23 Hàn Quốc, trong khi đó Thanh Nhàn vào sân và thực hiện quả penalty tuyết định giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 chung cuộc.

