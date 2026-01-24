Con số 7 đặc biệt trong ngày U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc

Con số 7 xuất hiện dày đặc ở những thời điểm then chốt, tạo nên chuỗi trùng hợp hiếm gặp xuyên suốt 120 phút thi đấu và loạt luân lưu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc rạng sáng 24/1.

"Số 7" gây sốt sau trận thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Fly Comics.

Nguyễn Đình Bắc là tâm điểm của trận đấu trên sân King Abdullah Sport City. Cầu thủ mang áo số 7 là người thực hiện pha kiến tạo mở ra bàn thắng cho U23 Việt Nam, đồng thời cũng chính anh ghi bàn trong thời gian thi đấu chính thức. Trận đấu có 7 phút bù giờ, quãng thời gian đẩy cao kịch tính trước khi hai đội bước vào hiệp phụ.

Ở chiều ngược lại, số 7 cũng gắn với những khoảnh khắc khó quên. Đình Bắc nhận thẻ đỏ, buộc U23 Việt Nam phải chơi thiếu người trong giai đoạn quyết định. Đúng phút 90+7, U23 Hàn Quốc ghi bàn thắng quan trọng, đưa trận đấu sang một kịch bản căng thẳng hơn.

Sang loạt sút luân lưu, con số 7 tiếp tục xuất hiện. Thủ môn U23 Việt Nam cản phá thành công cú sút thứ 7 của đối thủ, tạo lợi thế mang tính quyết định. Ngay sau đó, U23 Việt Nam hoàn tất chiến thắng khi thực hiện thành công lượt đá luân lưu thứ 7.

Đáng chú ý, chiến thắng đến vào rạng sáng thứ bảy theo giờ Việt Nam, khép lại một trận đấu giàu kịch tính và để lại nhiều chi tiết trùng hợp đáng nhớ xoay quanh con số 7. Trên mạng xã hội, CĐV đồng loạt gọi "số 7 may mắn" của bóng đá Việt Nam.

Dù có chút tiếc nuối khi thua U23 Trung Quốc ở bán kết, U23 Việt Nam được coi là trải qua một giải đấu thành công. Vị trí thứ 3 chung cuộc tại VCK U23 châu Á 2026 của thầy trò HLV Kim Sang-sik xứng đáng được khen ngợi.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

