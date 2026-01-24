Bố con Duy Mạnh 'đi bão' rạng sáng mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Rạng sáng 24/1, hình ảnh bố con Đỗ Duy Mạnh cùng nhau xuống đường ăn mừng trở thành khoảnh khắc đẹp, lan tỏa niềm vui và tinh thần bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh đẹp của bố con Duy Mạnh.

Chiến thắng giàu cảm xúc của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục thắp sáng bầu không khí lễ hội trên khắp các tuyến phố, ngay cả khi tờ mờ sáng. Trong dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử, hình ảnh hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cùng con trai hòa chung niềm vui đã để lại nhiều xúc cảm đẹp.

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh chia sẻ khoảnh khắc hai bố con vẫy cờ đỏ sao vàng giữa phố phường rộn ràng, kèm theo lời nhắn nhủ giản dị: "Cả nhà đi bão an toàn, cẩn thận nhé ạ. Đất nước trọn niềm vui". Dù trận đấu kết thúc muộn, niềm hân hoan chiến thắng khiến gia đình trung vệ đội tuyển quốc gia không thể ngồi yên trong nhà.

Hình ảnh đời thường ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều cổ động viên thích thú khi nhắc lại câu chuyện quen thuộc: "Người từng tạo ra bão 8 năm trước (ngụ ý chiến tích Thường Châu 2018 - PV) giờ lại cùng con đi bão".

Không ít ý kiến cho rằng đây là một hình ảnh đẹp, dung dị nhưng giàu ý nghĩa, phản ánh tình yêu bóng đá và tinh thần dân tộc. Trong niềm vui chung của cả nước, khoảnh khắc ấy góp thêm một gam màu ấm áp, gần gũi.

Trong trận tranh hạng 3 của VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam liên tiếp tạo lợi thế nhưng không thể kết liễu trận đấu trong 90 phút. Dù phải chơi thiếu người, đội quân của HLV Kim Sang-sik vẫn trụ vững suốt hai hiệp phụ, trước khi bản lĩnh trên chấm 11 m đưa đội tới chiến thắng 7-6.

