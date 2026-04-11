Haaland tức giận vì bị xé rách áo

Erling Haaland tỏ ra cực kỳ tức giận sau tình huống bị Gabriel kéo rách áo nhưng trọng tài vẫn không cắt còi.

Haaland bị rách áo sau pha tranh chấp với Gabriel.

Tối 19/4, cuộc đại chiến giữa Manchester City và Arsenal ở vòng 33 Premier League trở nên căng thẳng và nóng bỏng do tính chất quyết định cho cuộc đua vô địch. Một trong những điểm nóng nhất trên sân chính là cuộc đối đầu quyết liệt giữa Erling Haaland và Gabriel Magalhaes.

Tiền đạo người Na Uy đưa Man City vượt lên dẫn 2-1 tại Etihad sau pha chớp thời cơ trong vùng cấm ở phút 65. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau khi lập công, chân sút số một của Man City trở thành tâm điểm vì tình huống tranh chấp gây tranh cãi với Gabriel.

Trong pha đua bóng dài xuống hành lang phải, Haaland dùng thân người che bóng trước sự áp sát của Gabriel. Trung vệ Arsenal kéo mạnh cánh tay phải đối thủ từ phía sau, khiến lớp áo giữ nhiệt bên trong của Haaland bị xé rách toang phần tay áo.

Tiền đạo 25 tuổi ngã xuống sân và lập tức giơ hai tay phản ứng. Dù vậy, trọng tài Anthony Taylor không cắt còi. Man City chỉ được hưởng ném biên thay vì quả đá phạt.

Quyết định này khiến Haaland nổi giận. Anh lập tức tiến về phía trọng tài để phản ứng gay gắt ngay sau khi đứng dậy.

Đây không phải lần đầu Haaland và Gabriel tạo ra điểm nóng mỗi khi gặp nhau. Mùa trước, hai người từng xô xát sau trận hòa 2-2 cũng tại Etihad.

Mùa 2025/26, đội bóng của Pep Guardiola đã làm tốt hơn nhiều khi giành thắng lợi 2-1 trên sân nhà, qua đó rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 3 điểm khi vẫn còn một trận chưa đấu.

Cuộc đua Premier League mùa giải này vì thế trở nên vô cùng hấp dẫn trong những vòng cuối cùng. Nếu Man City và Arsenal toàn thắng các trận còn lại, chức vô địch sẽ được định đoạt thông qua hiệu số bàn thắng. Hiện tại Arsenal có lợi thế sít sao với hiệu số 37, còn Man City là 36.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD