Haaland quá giỏi hay hậu vệ quá kém?

Erling Haaland cán mốc 100 bàn sau 111 trận, con số chưa từng có trong lịch sử Premier League.

Song, kỳ tích ấy đặt ra một câu hỏi gây tranh cãi. Liệu Haaland quá siêu việt, hay môi trường giải đấu mở đường để anh phá kỷ lục dễ hơn thế hệ trước?

Haaland quá mạnh, hay Premier League thay đổi?

Haaland đạt cột mốc 100 bàn Premier League theo phong cách quen thuộc. Anh lạnh lùng, mạnh mẽ và gần như không thể ngăn cản. Cú sút ở phút 17 trước Fulham không chỉ mở tỷ số, mà còn đưa Haaland vượt lên trên Alan Shearer, người từng cần 124 trận để làm điều tương tự trong thập niên 1990.

Một pha lập công giống bao bàn khác của Haaland: có cơ hội, anh trừng phạt. Nhưng đằng sau khoảnh khắc ấy là một thực tế khiến người hâm mộ lẫn giới chuyên môn phải giật mình. 111 trận cho 100 bàn. Henry mất 141 trận, Aguero mất 147 trận, Salah mất 162trận. Cả một thế hệ tiền đạo huyền thoại bị đặt sau lưng chỉ vì Haaland đi quá nhanh.

Vấn đề là khi một người vượt qua mọi kỷ lục quá dễ, câu chuyện không còn chỉ là tán thưởng.

Kể từ khi đến Manchester City vào tháng 7/2022, Haaland tạo ra hiệu ứng cuồng phong. 36 bàn mùa 2022/23, phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa 38 trận. Sang năm 2025, anh giữ vững phong độ và chạm mốc 100 bàn trước tuổi 26.

Premier League luôn tự nhận là giải đấu khó nhất, khốc liệt nhất. Nhưng thành tích của Haaland khiến nhiều người phải tự hỏi tính "khó" ấy đã thay đổi?

Trong quá khứ, trung phong ở Premier League phải đối đầu với những trung vệ lừng lẫy và giàu sức chiến đấu như Nemanja Vidic, John Terry, Sol Campbell, Jaap Stam… Họ không ngần ngại va chạm, sẵn sàng hy sinh thân mình để ngăn chặn mỗi pha dắt bóng.

Ngày nay, bóng đá thay đổi. Hậu vệ chơi sạch hơn, ưu tiên che hướng sút hơn là ập vào. Các đội bóng giữ cự ly cao, pressing toàn sân, vô tình tạo ra nhiều khoảng trống sau lưng. Và khi khoảng trống xuất hiện, Haaland, sở hữu tốc độ lẫn sức mạnh vượt trội, chỉ cần hai nhịp chạy để biến mọi tình huống thành bàn thắng.

Haaland giỏi, không ai phủ nhận. Nhưng Premier League hiện tại cũng dễ thở hơn cho mẫu tiền đạo như anh.

Kỷ lục mất tính thiêng, nhưng Haaland vẫn không thể xem thường

Điều khiến tranh cãi nổ ra là tính chất dễ dàng của các kỷ lục hiện nay. Với tốc độ ghi bàn hiện tại, Haaland có thể chạm mốc 150 hay 200 bàn chỉ trong vài mùa tới. Nếu điều đó xảy ra, người ta sẽ nhìn lại và đặt câu hỏi kỷ lục Shearer giữ mấy thập niên có còn giá trị?

Thierry Henry, Sergio Aguero, Mohamed Salah, những biểu tượng của bóng đá hiện đại, giờ bị bỏ xa không phải vì họ kém, mà bởi môi trường bóng đá thay đổi. VAR bảo vệ tiền đạo hơn, luật va chạm nhẹ dễ thổi phạt, hàng thủ hướng đến kiểm soát thay vì tranh chấp tay đôi.

Kỷ lục khi bị phá quá nhanh, tự nhiên mất đi sự khắc nghiệt vốn có.

Nhưng dù tranh cãi đến đâu, không thể phủ nhận một điều Haaland vẫn là hiện tượng đặc biệt. Bàn thứ 100 trước Fulham, được ghi chỉ vài phút sau pha sút trúng cột dọc, cho thấy bản năng sát thủ và sự lạnh lùng đáng sợ. Mùa này, anh đã có 15 bàn, đứng đầu danh sách Vua phá lưới và chưa hề có dấu hiệu giảm tốc.

Điều quan trọng với Man City là mỗi bàn thắng của Haaland hiện không chỉ mang giá trị kỷ lục, mà còn đưa họ áp sát Arsenal trong cuộc đua vô địch. Chỉ cần thắng tại London, Man City sẽ rút ngắn cách biệt xuống còn hai điểm, và khi Haaland vào chế độ săn bàn, cơ hội ấy luôn hiện hữu.

Haaland không chỉ viết lại lịch sử Premier League. Anh làm thay đổi cách người ta đánh giá các kỷ lục, các thế hệ tiền đạo và cả chất lượng phòng ngự của giải đấu. Bóng đá hiện đại đang mềm hơn, ít va chạm hơn, và ưu ái tiền đạo hơn. Nhưng cũng chính vì thế, Haaland trở thành sản phẩm hoàn hảo cho thời đại này.

Kỷ lục có thể gây tranh cãi. Di sản của anh thì không.