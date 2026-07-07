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Công nghệ

Haaland phá vỡ mô hình thống kê

  • Thứ ba, 7/7/2026 07:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cú đúp của Erling Haaland trước Brazil khiến tranh luận về xG nóng lên. Nhiều ý kiến cho rằng dữ liệu khó phản ánh hết năng lực dứt điểm của tiền đạo này.

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Hiệu suất ghi bàn của chân sút người Na Uy đang quá vượt trội. Ảnh: Fox Sports.

Tranh luận bắt đầu từ một bài đăng của Nate Silver trên X. Nhà thống kê này cho rằng Haaland là trường hợp đặc biệt với các mô hình dữ liệu bóng đá.

“Tôi không nghĩ một mô hình xG phù hợp để nói hết về khả năng của Haaland”, Nate Silver viết.

Bình luận này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phân tích bóng đá. Ted Knutson, nhà sáng lập StatsBomb, phản hồi rằng phát biểu của Silver khiến ông xem lại khả năng dứt điểm của Haaland. Theo Knutson, khi còn trẻ, tiền đạo người Na Uy từng vượt trội rất xa so với kỳ vọng từ dữ liệu.

Thời điểm tranh luận xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Haaland vừa ghi 2 bàn, giúp Na Uy thắng Brazil 2-1 và lần đầu vào tứ kết World Cup. Reuters mô tả tiền đạo của Man City đã dùng lợi thế thể hình để đánh đầu mở tỷ số ở phút 79. Sau đó, anh tiếp tục ghi bàn bằng một cú sút xa.

Sự bùng nổ này khiến câu hỏi về xG trở nên đáng chú ý hơn. Về lý thuyết, xG đo xác suất một cú sút trở thành bàn thắng. Chỉ số này dựa trên vị trí dứt điểm, góc sút, khoảng cách và một số yếu tố liên quan. Tuy nhiên, xG không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ năng lực cá nhân.

Haaland là ví dụ rõ ràng. Cầu thủ người Na Uy thường tạo ra khác biệt nhờ thể hình, tốc độ, chọn vị trí và khả năng dứt điểm một chạm. Những yếu tố này có thể biến một cơ hội bình thường thành tình huống nguy hiểm hơn với riêng anh.

Dữ liệu mùa 2025/26 tại Premier League cũng cho thấy Haaland vẫn vượt kỳ vọng nhưng không quá áp đảo. Vấn đề nằm ở cách đọc dữ liệu. xG có thể hữu ích khi đánh giá chất lượng cơ hội trong dài hạn.

Trong khi đó, huấn luận viên trưởng đội tuyển Na Uy Stale Solbakken cũng nhấn mạnh yếu tố con người sau chiến thắng trước Brazil.

“Chúng tôi có cơ hội nếu chơi tốt và có những cầu thủ định đoạt trận đấu. Đội tuyển Na Uy đã có điều đó”, ông Solbakken nói.

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