Haaland đóng thuế số tiền cao kỷ lục Premier League

  • Chủ nhật, 1/2/2026 19:59 (GMT+7)
Erling Haaland đứng đầu danh sách cầu thủ Premier League nộp thuế nhiều nhất năm 2025, bỏ xa hàng loạt ngôi sao khác.

Dàn cầu thủ nộp thuế nhiều nhất nước Anh trong năm 2025.

Theo thống kê năm 2025 của The Times, tiền đạo người Na Uy đóng góp khoảng 16,9 triệu bảng tiền thuế chỉ trong vòng một năm, cao nhất trong số các cầu thủ đang thi đấu tại giải đấu số một nước Anh.

Ngôi sao 25 tuổi hưởng mức lương được cho là lên tới 500.000 bảng mỗi tuần, chưa kể khoảng 10 triệu bảng từ các khoản thưởng và bản quyền hình ảnh. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2034, Haaland nghiễm nhiên trở thành một trong những người nộp thuế lớn nhất của bóng đá Anh hiện nay.

Dù vậy, con số của Haaland còn khá khiêm tốn nếu so với những cá nhân đứng đầu bảng xếp hạng nộp thuế toàn quốc. Đáng chú ý, gia đình Done nổi tiếng trong lĩnh vực cá cược đã nộp tới 400 triệu bảng tiền thuế

Trong giới cầu thủ Premier League, Mohamed Salah là cái tên khác và duy nhất lọt vào top 100 người nộp thuế nhiều nhất nước Anh. Tiền đạo của Liverpool đóng khoảng 14,5 triệu bảng, sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm vào tháng 4 vừa qua.

Trong top 10 cầu thủ Premier League, đồng đội của Salah là Virgil van Dijk đứng thứ 5 với số tiền thuế ước tính 9,7 triệu bảng. Xen giữa Salah và Van Dijk là Casemiro (10,9 triệu bảng) và Raheem Sterling (9,8 triệu bảng).

Bruno Fernandes và Bernardo Silva đóng khoảng 9 triệu bảng tiền thuế trong năm qua. Theo sau là Omar Marmoush, cầu thủ có mức thu nhập tăng vọt sau khi gia nhập Premier League, với mức thuế ước tính 8,8 triệu bảng.

Hai vị trí cuối cùng trong top 10 thuộc về các cầu thủ Arsenal. Gabriel Jesus góp mặt với khoảng 7,9 triệu bảng, trong khi Kai Havertz khép lại danh sách với mức đóng góp tương đương.

