Hà Nội duyệt quy hoạch chi tiết khu liên hợp thể thao của Vingroup

  • Thứ bảy, 20/12/2025 09:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong tổng diện tích hơn 411 ha của dự án, đất thể dục thể thao cấp vùng chiếm gần 72%, còn lại là đất thể dục thể thao cấp đô thị, thương mại dịch vụ, bệnh viện...

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic rộng hơn 900 ha ở khu nam Hà Nội. Ảnh: ST.

UBND TP Hà Nội vừa duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao hơn 411 ha (nằm trong Khu đô thị thể thao Olympic - phân khu B) ở xã Thường Tín, Thượng Phúc.

Quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu được duyệt, gồm hình thành một khu liên hợp thể thao, đẳng cấp khu vực, quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn để tổ chức đại hội thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic.

Khu vực lập quy hoạch nằm giáp hai đường quy hoạch lộ giới 120 m và 80 m. Trong tổng diện tích hơn 411 ha, đất thể dục thể thao cấp vùng chiếm gần 72%. Còn đất thể dục thể thao cấp đô thị chiếm khoảng 7,4%.

Ngoài ra, dự án được bố trí 3 lô thương mại dịch vụ (gần 12 ha), đất bệnh viện, trung tâm nghiên cứu (14,4 ha), bãi đỗ xe (15,6 ha), cây xanh công cộng (4,6 ha)...

Chức năng của khu vực này là phát triển khu liên hợp thể thao với sân vận động đẳng cấp quốc tế, phát triển mới trục không gian phía nam, hướng tới một đô thị tầm cỡ ở khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô.

UBND thành phố giao đại diện liên danh CTCP Vinhomes hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận, đồng thời công bố công khai đồ án quy hoạch cho nhân dân. UBND các xã Thường Tín, Thượng Phúc được giao kiểm tra, quản lý xây dựng và xử lý các trường hợp xây sai quy hoạch.

Trung tâm của khu liên hợp là sân vận động Trống Đồng, diện tích hơn 73,3 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Sáng 19/12, Vingroup đã khởi công Khu đô thị thể thao Olympic. Dự án có quy mô hơn 9.171 tỷ đồng, vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Vingroup khởi công khu đô thị lớn nhất từ trước đến nay

Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội quy mô 9.171 ha, vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

24:1463 hôm qua

Hiện trạng vị trí dự án khu đô thị Olympic 925.000 tỷ tại Hà Nội

Quy hoạch đô thị thể thao Olympic hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng, thuộc 11 xã, phường, nổi bật với sân vận động Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi.

48:2855 hôm qua

Đề xuất duyệt quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic 16.000 ha

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic tỷ lệ 1/2.000 thuộc địa bàn 12 xã, phường phía nam thành phố Hà Nội có tổng diện tích khoảng 16.081 ha, được chia làm 4 phân khu.

11:40 14/12/2025

Thủy Tiên

