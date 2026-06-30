Hà Lan 1-1 Morocco: Bàn thắng nghẹt thở

Phút 90+1, Diop đưa được bóng vào lưới Hà Lan bằng pha đánh đầu. Trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ.

Sau giờ thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và buộc phải đá thêm 30 phút hiệp phụ.

Bàn thắng bùng nổ cảm xúc của Morocco.

Những phút cuối, Morocco nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự có tổ chức của Hà Lan. Kinh nghiệm của trung vệ đội trưởng Van Dijk giúp "Cơn lốc màu da cam" hóa giải được các pha lên bóng của đối thủ.

Tuy nhiên, Morocco vẫn có được điều mình cần. Phút 90+1, từ pha tạt bóng cực căng bên cánh trái của Chemsdine Talbi theo hướng tấn công, Issa Diop bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Khoảnh khắc đầy cảm xúc của các cầu thủ Hà Lan.

Trong thế trận bế tắc, Hà Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số. Từ một pha phất bóng dài bên phần sân nhà, cầu thủ vừa vào sân thay người Wout Weghorst đánh đầu làm tường cho Summerville băng xuống đối mặt khung thành Morocco. Bất chấp bị theo kèm khá chặt, Summerville vẫn kịp chuyền ngang cho Gakpo dễ dàng sút tung lưới đối thủ.

Sau khi ghi bàn, Gakpo đã bật khóc, đồng thời anh được các đồng đội ôm lấy. Hôm 28/6, tiền đạo này đón nhận biến cố đau lòng khi mất con chưa chào đời, nhưng vẫn quyết định ở lại cùng tuyển Hà Lan chinh chiến tại World Cup 2026.

Toàn đội ôm lấy Gakpo sau bàn thắng.

15 phút đầu hiệp hai diễn ra đầy sôi động. Morocco tiếp tục thi đấu chủ động và suýt mở tỷ số. Phút 52, Achraf Hakimi băng xuống đón đường chọc khe của Ounahi rồi tung cú sút cực căng, nhưng bóng lại dội xà ngang khung thành Hà Lan.

Ở pha bóng này, Hakimi cũng còn một lựa chọn khác là chuyền ngang cho đồng đội đang chờ sẵn khi không bị ai theo kèm. Trước đó, Issa Diop nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Brobbey.

Hakimi suýt ghi bàn cho Morocco.

Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn trước Morocco trong hiệp một. Thủ môn Bart Verbruggen thật sự phải làm việc rất vất vả để giúp "Cơn lốc màu da cam" không thủng lưới.

Hà Lan nhập cuộc thận trọng, chủ yếu khai thác tốc độ của Brobbey và Summerville nhưng hàng thủ Morocco chơi kín kẽ, liên tục bẻ gãy các pha phản công. Trong khi đó, Morocco là đội tạo được nhiều dấu ấn hơn.

Morocco phần nào chơi tốt hơn Hà Lan trong hiệp một.

Sau khoảng 20 phút, đại diện châu Phi tăng tốc và liên tiếp uy hiếp khung thành Bart Verbruggen. Neil El Aynaoui đánh đầu nguy hiểm buộc thủ môn Hà Lan cứu thua xuất sắc, trước khi Achraf Hakimi tung cú sút xa căng như kẻ chỉ khiến Verbruggen phải bay người cản phá.

Sau quãng nghỉ tiếp nước, Morocco vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn với hàng loạt tình huống tổ chức tấn công sắc nét.

Thế trận diễn ra quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Những phút cuối hiệp một chứng kiến Hà Lan dồn ép Morocco về phần sân nhà. Tuy nhiên, đại diện châu Phi vẫn thi đấu kỷ luật, qua đó đứng vững trước các pha hãm thành liên tiếp.

Ngược lại, Morocco bình tĩnh thực hiện nhiều pha phản công nguy hiểm khiến hàng thủ Hà Lan lúng túng. Nếu chính xác hơn, Morocco có thể đã mở tỷ số trước giờ nghỉ. Khung thành tuyển Hà Lan thật sự rung chuyển trong 45 phút đầu tiên.

Thủ môn Verbruggen làm việc vất vả trong hiệp một.

Hà Lan bước vào vòng knock-out với phong độ ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman, "Cơn lốc màu da cam" hòa Nhật Bản 2-2, trước khi đánh bại Thụy Điển 5-1 và Tunisia 3-1. Họ duy trì sự ổn định đáng nể khi ghi tới 38 bàn trong 12 trận gần nhất, trung bình hơn 3 bàn mỗi trận và đều đặn xuyên thủng mành lưới đối phương ở mọi trận đấu.

Sự đa dạng trên hàng công với Gakpo, Malen, Brobbey cùng khả năng điều tiết của Frenkie de Jong và Reijnders giúp Hà Lan luôn có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Khả năng kiểm soát bóng với tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 89% cũng cho thấy sự áp đảo về mặt thế trận mà họ có thể tạo ra.

Tuy nhiên, Morocco mang đến một thử thách hoàn toàn khác. Đại diện châu Phi tiến vào vòng knock-out với thành tích bất bại, giành 7 điểm sau 3 trận và chỉ xếp sau Brazil do kém hiệu số. Điểm mạnh lớn nhất của họ nằm ở cấu trúc phòng ngự chặt chẽ và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Thống kê cho thấy Morocco chỉ thủng lưới trung bình 0,44 bàn/trận trong 27 trận gần nhất và giữ sạch lưới tới 17 trận. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự kỷ luật và tính tổ chức cao trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Bắc Phi, vốn đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ hàng công nào.

Trận đấu vì thế được dự báo là bài kiểm tra thật sự cho cả hai đội. Hà Lan có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Morocco lại sở hữu sự lì lợm và khả năng chịu áp lực tốt, đủ để kéo trận đấu vào thế giằng co kéo dài.

Highlights Tunisia 1-3 Hà Lan Sáng 26/6, Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi nhất bảng F.