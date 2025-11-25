Guardiola thấy xấu hổ

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Pep Guardiola thừa nhận cảm giác xấu hổ và hối lỗi sau màn va chạm với cameraman khi Man City thua Newcastle 1-2 hôm 23/11.

Trên sân St James’ Park, Guardiola cũng không giữ được bình tĩnh. Máy quay bắt được cảnh ông tranh cãi với Bruno Guimaraes, sau đó chất vấn trọng tài Samuel Barrott vì từ chối hàng loạt tình huống đòi penalty của Man City. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Guardiola gạt phăng một camera truyền hình, tháo tai nghe của kỹ thuật viên để tự nói vào micro.

"Tôi cảm thấy xấu hổ, hối lỗi khi nhìn lại. Tôi không thích điều đó và xin lỗi cameraman ngay sau một giây", Guardiola chia sẻ. "Nhưng tôi là tôi. Sau 1.000 trận đấu, tôi không phải người hoàn hảo, tôi cũng mắc những sai lầm lớn. Nhưng chuyện này không phải về bản thân. Tôi luôn bảo vệ đội bóng, đó là lý do cho hành động của mình".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha giải thích hành động của ông xuất phát từ khoảnh khắc mất kiểm soát khi cuộc đua vô địch Premier League trở nên căng thẳng. "Theo kinh nghiệm của tôi, muốn vô địch Premier League phải đạt 98 điểm hay 100 điểm", Guardiola nhấn mạnh.

Guardiola cũng đề cập tới mối quan hệ với Guimaraes: "Chúng tôi quen biết nhau nhiều năm, và mỗi lần sau trận đấu, dù ở Etihad hay đâu đó, chúng tôi vẫn trò chuyện". Chiến lược gia 52 tuổi thường tìm tới một cầu thủ đối phương để trút bầu không khí căng thẳng, và ông khẳng định sẽ không vấn đề gì nếu các HLV khác làm tương tự với đội của mình.

Newcastle có trận đấu xuất sắc với cú đúp của Harvey Barnes. Man City bị Chelsea chiếm lấy vị trí thứ hai. Đội bóng thành Manchester thể hiện phong độ sân khách đáng thất vọng khi chỉ thắng 2/6 trận xa nhà kể từ đầu mùa.

