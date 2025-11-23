Newcastle đã thắng Man City như thế nào?

Eddie Howe cuối cùng cũng hạ được Pep Guardiola ở Premier League, nhờ một Newcastle kỷ luật, hiệu quả và biết sửa mình đúng lúc.

Newcastle của Eddie Howe đánh bại Man City với tỷ số 2-1.

Suốt nhiều năm, Howe luôn bước ra khỏi các trận gặp Man City với cùng một kết cục. Ông thử pressing, rồi thử lùi sâu. Ông đổi đội hình, đổi vai trò, nhưng vẫn không thể thắng. Trận thua Brentford trước kỳ tập trung đội tuyển khiến Newcastle chìm gần khu vực nguy hiểm, và đó là lúc Howe buộc phải nhìn lại.

Nhưng thay vì đập bỏ mọi thứ, Howe chọn cách quay về những giá trị nền tảng: năng lượng, tốc độ, và cấu trúc 4-3-3 quen thuộc. Bruno Guimarães trở lại vị trí trung tâm. Hall và Livramento chiếm trọn hai biên. Fabian Schär thế chỗ Botman. Những điều chỉnh nhỏ, nhưng tạo ra sự khác biệt lớn.

Howe biết mình có một bộ khung tốt. Điều ông cần là kéo họ trở lại đúng nhịp.

Cả mùa, Newcastle sống nhờ sự cần mẫn của Nick Woltemade. Nhưng tiền đạo người Đức không thể tự xoay chuyển trận đấu nếu hệ thống phía sau rối loạn. Trong thời gian anh lên tuyển, ban huấn luyện làm mới các miếng di chuyển của Barnes và Murphy để hỗ trợ anh rõ ràng hơn.

Kết quả xuất hiện ngay lập tức. Woltemade có ba cơ hội ngon ăn, buộc Donnarumma trổ tài. Nhưng điều quan trọng nhất là Newcastle giờ có nhiều hơn một nguồn sống.

Barnes là minh chứng. Anh bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi ở hiệp một, có lúc đứng trước khung thành mà còn sút ra ngoài. Nhưng hiệp hai, anh trở thành nhân vật chính: mở tỷ số bằng cú dứt điểm mẫu mực, rồi lại ghi bàn quyết định khi Man City vừa gỡ hòa.

Newcastle đánh bại Man City.

Một Newcastle từng dễ sụp đổ nay đã biết đứng vững. Họ không hoảng loạn trước tám phút bù giờ. Họ mạnh mẽ trong tranh chấp, tỉnh táo trong pressing và sắc sảo khi phản công.

Man City cầm bóng nhiều hơn, như thường lệ. Nhưng bóng đá không đo bằng phần trăm kiểm soát. Nó đo bằng khả năng sống sót trước các mảng miếng của đối thủ. Newcastle phong tỏa hoàn toàn khoảng trống giữa các tuyến, thứ Man City luôn tận dụng để bóp nghẹt đối phương.

Họ thắng nhiều pha tắc bóng, thắng không chiến, và có tới 36 pha phá bóng, gần gấp đôi đội khách. Man City chỉ có bốn cú sút trúng đích, và hiếm khi xuyên thủng được khối đội hình Newcastle.

Cựu hậu vệ Jonathan Woodgate nhận xét: “Không bóng mà chơi như vậy là đẳng cấp cao. Họ khiến Man City khó tìm khoảng trống hơn mọi đội khác”.

St James’ Park lại chứng tỏ vì sao đây là một trong những sân khó chịu nhất nước Anh. Từ đầu 2025 tới nay, chỉ có Man City thắng sân nhà nhiều hơn Newcastle. Nhưng khoảng cách giữa một đội bóng nguy hiểm và một đội bóng bất ổn nằm ở sân khách, nơi Newcastle chưa thắng từ tháng 4. Đó là bài toán tiếp theo của Howe.

Newcastle không đánh bại Man City bằng một chiêu trò lạ mắt. Họ thắng bằng sự tỉnh táo, kỷ luật và sự quyết tâm của một tập thể đang bị dồn vào chân tường.

Howe không bày ra điều gì kỳ ảo. Ông chỉ nhìn đúng vấn đề và sửa đúng chỗ. Và đôi khi, như trận đấu này đã chứng minh, thế là đủ để chặn đứng một Manchester City đang quen với việc bóp nghẹt mọi đối thủ.

Một chiến thắng xứng đáng, và là lời khẳng định rằng Newcastle có thể đứng dậy, miễn là họ nhớ cách chơi như hôm nay.