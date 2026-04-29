Guardiola bỏ đại chiến PSG - Bayern, xem trận đấu ở hạng 3 Anh

Rạng sáng 29/4, trong khi hầu hết mọi người theo dõi PSG đối đầu Bayern Munich thuộc bán kết Champions League, HLV Pep Guardiola khiến tất cả bất ngờ với lựa chọn hoàn toàn khác.

Guardiola bỏ qua màn thư hùng nghẹt thở giữa PSG và Bayern.

Trận cầu tại Paris xứng đáng là bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Harry Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền sau khi Luis Diaz bị phạm lỗi. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng lật ngược tình thế nhờ các pha lập công của Khvicha Kvaratskhelia và Joao Neves.

Thế trận đôi công nghẹt thở tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Michael Olise tỏa sáng với bàn gỡ đẳng cấp. Sau đó, Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền gây tranh cãi, trước khi cùng Kvaratskhelia hoàn tất cú đúp. Bayern Munich vẫn không bỏ cuộc, với các bàn thắng của Dayot Upamecano và Diaz, khép lại trận đấu với tỷ số 5-4 đầy kịch tính.

Tuy nhiên, giữa lúc mọi ánh mắt đổ dồn về sân Parc des Princes, Guardiola lại xuất hiện trên khán đài sân Edgeley Park để theo dõi trận đấu thuộc vòng 45 League One (hạng 3 Anh) giữa Stockport County và Port Vale. Hình ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Trận đấu ở Paris dường như không đủ hấp dẫn với Guardiola.

Nhiều cổ động viên tỏ ra thích thú trước lựa chọn của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Một người viết: "Cả thế giới xem Champions League, còn Pep lại xem Stockport County". Người khác hài hước nhận xét ông "đúng chất HLV Anh", trong khi có ý kiến cho rằng Guardiola đang "làm nhiệm vụ phụ" giữa cuộc đua vô địch căng thẳng.

Trận đấu tại League One cũng không kém phần bất ngờ khi Port Vale giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách, bất chấp khoảng cách thứ hạng lớn giữa 2 đội. Lý do cụ thể cho sự xuất hiện của Guardiola chưa được tiết lộ, nhưng ông từng nhiều lần bày tỏ tình yêu với bóng đá Anh, đặc biệt là bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài.

Sau chuyến đi đặc biệt này, Guardiola sẽ cùng Man City trở lại guồng quay Premier League với trận đấu quan trọng gặp Everton, trong bối cảnh cuộc đua vô địch với Arsenal bước vào giai đoạn quyết định.

