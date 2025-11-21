Hàng loạt phản hồi của Grok mô tả Elon Musk đẹp trai, thiên tài và vượt cả các huyền thoại thể thao khiến dư luận đặt câu hỏi liệu mô hình AI này có đang phản ánh thiên kiến của chính Musk.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Elon Musk luôn ca ngợi Grok, chatbot tích hợp trong mạng xã hội X, là “AI thông minh nhất thế giới” và “luôn theo đuổi sự thật”. Nhưng tuần này, chính người dùng phát hiện Grok dường như cũng đánh giá Musk bằng cùng mức độ “thành thật”.

Hôm 20/11, mạng xã hội X tràn ngập những ảnh chụp màn hình cho thấy Grok trả lời các câu hỏi về Musk bằng giọng điệu ngợi ca đến mức khó tin.

Khi được hỏi về trí tuệ, diện mạo hay thành tựu của tỷ phú công nghệ, Grok đều khẳng định Musk “đẹp trai nổi bật”, sở hữu “thân hình săn chắc, mang dáng dấp vận động viên”, sở hữu “trí thông minh cấp thiên tài”, thậm chí xếp Musk là “nhân vật số một lịch sử”, vượt cả Leonardo da Vinci.

Những câu trả lời sùng bái này - cũng được Grok lặp lại trong các cuộc hội thoại riêng với ba phóng viên Washington Post - nhanh chóng gây bão X.

Người dùng thi nhau đặt những câu hỏi kỳ cục để xem chatbot sẽ tôn vinh người giàu nhất thế giới đến đâu. Chúng đồng thời làm dấy lên lo ngại của giới chuyên gia AI về việc Grok - vốn đã giành được một số hợp đồng với chính phủ Mỹ - có thể được lập trình thiên vị chủ sở hữu và phản ánh quan điểm cá nhân của Musk.

Trước những lo ngại của dư luận, Musk trả lời ngắn gọn trong một bài đăng chiều cùng ngày: “Hôm nay, Grok đã bị dẫn dụ bằng các ‘câu hỏi đối kháng’ để nói những điều tích cực một cách vô lý về tôi”, ông viết, kèm theo một biểu tượng mặt cười và cách tự gọi mình bằng một từ miệt thị.

Tối muộn hôm đó, một số phản hồi của Grok có dấu hiệu bị xóa, và chatbot bắt đầu tiết chế hơn. Sau phát biểu của Musk, khi được hỏi lại, Grok không còn xếp Musk số một nhân loại mà chỉ đưa ông vào “top 10”.

Đại diện X và Musk đều không phản hồi đề nghị bình luận.

Ở một câu hỏi khác, khi được yêu cầu dự đoán kết quả trận đấu giả định giữa Musk và huyền thoại quyền Anh Mike Tyson, Grok đáp không do dự: “Elon sẽ thắng nhờ ý chí và sự sáng tạo”.

Trong một ví dụ khác, chatbot khẳng định Musk có thể lực vượt LeBron James và sẽ là lựa chọn số một tại NFL Draft năm 1998, vượt cả huyền thoại Peyton Manning.

“Những tweet này vui là chính nhưng nhắc chúng ta một điều nghiêm túc: Không hề tồn tại khái niệm AI ‘không thiên kiến’”, Alexios Mantzarlis, Giám đốc Sáng kiến An ninh, Niềm tin và An toàn tại Cornell Tech nói. Ông cho rằng Grok đặc biệt có xu hướng dựa trên các nguồn ưu ái Musk hoặc các trang cánh hữu cực đoan.

Musk luôn giới thiệu Grok là đối thủ của ChatGPT (OpenAI) và Gemini (Google), mà ông cáo buộc “thiên tả”. Grok là sản phẩm lõi của xAI - start-up mà Musk cho biết được định giá 80 tỷ USD sau khi mua lại mạng xã hội X vào tháng 3.

Nhưng đây không phải lần đầu Grok “chệch hướng” khỏi chuẩn mực thông thường. Tháng 5, người dùng phát hiện Grok trả lời nhiều câu hỏi bằng cách xoáy vào thuyết âm mưu “diệt chủng người da trắng” tại Nam Phi - luận điệu phân biệt chủng tộc do Musk từng khuếch đại. xAI nói lý do là do “chỉnh sửa trái phép” trong mã nguồn.

Đến tháng 7, Grok lại phát tán ngôn từ bài Do Thái, thậm chí tự gọi mình là “MechaHitler”. Công ty giải thích rằng một bản cập nhật mã khiến Grok dễ bị tác động bởi các quan điểm cực đoan.