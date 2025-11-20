Elon Musk nói con người sắp ‘không cần đi làm vẫn giàu’

Tỷ phú Elon Musk dự đoán trong tương lai, con người không cần đi làm vẫn giàu có, AI và robot sẽ làm thay con người, viễn cảnh ấy liệu có thật sự xảy ra?

Tỷ phú Elon Musk tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Saudi Arabia tổ chức ở Washington (Mỹ) ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Theo Business Insider, tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Saudi Arabia tổ chức tại Trung tâm Kennedy ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 19/11, CEO Tesla Elon Musk đưa ra những nhận định táo bạo về tương lai của thị trường lao động, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và robot tự động hóa đang phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại sự kiện, tỷ phú Musk cho biết tác động dài hạn của AI và robot đối với thị trường lao động có thể khiến việc đi làm dần trở thành lựa chọn mang tính tự nguyện do mỗi cá nhân tự đưa ra, thậm chí AI và robot sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách vận hành xã hội loài người.

“Có thể là 10 hay 20 năm nữa chuyện này mới xảy ra, nhưng tôi dự đoán rằng việc đi làm về sau này sẽ mang tính tự nguyện. Khi ấy, đi làm cũng giống như chơi thể thao hay chơi trò chơi điện tử, bạn được quyền lựa chọn. Nếu bạn thích đi làm thì đi làm, giống như bạn thích tự trồng rau trong vườn thì tự trồng, dù việc đó khó hơn nhiều so với việc ra chợ mua rau”.

Không cần đi làm vẫn giàu

Tỷ phú 54 tuổi cho rằng trong tương lai nơi AI và robot chiếm vị trí trung tâm, tiền bạc cũng trở nên “không còn quan trọng”, thậm chí mất dần vai trò trung tâm trong cuộc sống con người.

Musk cho rằng bức tranh tương lai sẽ giống với thế giới mà nhà văn người Scotland Iain Banks từng mô tả trong loạt tiểu thuyết Culture.

Trong những tháng gần đây, Musk liên tục chia sẻ tầm nhìn về tương lai khi AI chiếm vị trí trung tâm. Ông cũng đánh giá robot hình người sẽ trở thành “ngành công nghiệp lớn nhất từ trước đến nay”, vượt qua cả ngành công nghiệp điện thoại thông minh. Tesla hiện phát triển robot Optimus, đây là sản phẩm khiến Musk tin rằng “ai cũng sẽ muốn sở hữu”.

“AI và robot sẽ xóa bỏ nghèo đói. Chỉ có một cách để làm tất cả mọi người cùng giàu có, đó chính là nhờ vào AI và robot”, Musk nhấn mạnh. Dù vậy, ông lưu ý tương lai mà ông đang nêu ra vẫn phải chịu sự chi phối của các yếu tố vật lý quan trọng như nguồn năng lượng và nguồn nguyên vật liệu.

CEO Tesla Elon Musk rời văn phòng công ty đặt tại Washington (Mỹ) ngày 27/1/2023. Ảnh: Reuters.

Theo vị tỷ phú, khi AI và robot đảm nhiệm hầu hết công việc trong thế giới loài người, chính phủ các nước sẽ triển khai một hình thức thu nhập phổ quát, đó không chỉ đơn thuần là “thu nhập cơ bản” mà là “thu nhập cao dành cho tất cả mọi người”.

“Kịch bản tốt nhất mà chúng ta hướng đến là thu nhập cao phổ quát cho tất cả mọi người. Ai cũng có đủ điều kiện sở hữu sản phẩm hay dịch vụ mà họ muốn. Tất nhiên sẽ có nhiều xáo trộn và gián đoạn trên hành trình chúng ta đến được kịch bản đó”, Musk nói.

Tại cuộc thảo luận này, tỷ phú Elon Musk xuất hiện bên CEO Nvidia Jensen Huang. Kết thúc phiên thảo luận với những dự báo gây sửng sốt, Musk đề cập đến báo cáo lợi nhuận quý III sắp được Nvidia đưa ra với thái độ hài hước bông đùa.

Tỷ phú Jensen Huang cũng hài hước đáp lại: “Vì tiền tệ sắp không còn ý nghĩa gì nữa…”. “Hãy cạn ly!”, tỷ phú Elon Musk nói, sau đó, cả hai vị tỷ phú cùng cụng chai nước khoáng.

Thế giới đang có đội quân 2 triệu robot

Những hình dung của tỷ phú Elon Musk về nền công nghiệp robot không hề xa vời, thực tế ấy đang diễn ra tại những quốc gia dẫn đầu về công nghệ.

Tại Trung Quốc, quốc gia đang dẫn đầu về số lượng robot công nghiệp đưa vào sử dụng trong thực tế, 300.000 robot đã được huy động để đối phó khủng hoảng nhân lực.

Robot đang được kiểm tra năng lực vận hành tại nhà máy AgiBot ở Thượng Hải (Trung Quốc) hồi tháng 3. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, trong năm 2024, các nhà máy tại Trung Quốc đã đưa vào sử dụng khoảng 295.000 robot công nghiệp, giúp các nhà quản lý tại Trung Quốc giảm bớt nỗi lo về thiếu hụt nhân lực giữa bối cảnh dân số nước này sụt giảm năm thứ 3 liên tiếp.

Từ năm 2022, dân số Trung Quốc đã bắt đầu suy giảm. Trong năm 2024, dân số nước này sụt giảm 1,39 triệu người. Robot đang góp phần giải quyết hiệu quả sự thiếu hụt lao động do những biến động nhân khẩu học gây ra tại Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, dù Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt nhân lực, nhưng làn sóng tự động hóa và đưa robot vào sản xuất công nghiệp đang trở thành giải pháp hiệu quả, giúp duy trì năng suất và ổn định chuỗi cung ứng.

Thậm chí, đội quân robot này còn giúp Trung Quốc gia tăng lợi thế cạnh tranh trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Các thế mạnh mà robot tạo ra được dự báo sẽ còn gia tăng mạnh mẽ trong tương lai, khi công nghệ chế tạo robot ngày càng hiện đại.

Theo thống kê do Hiệp hội Robotics Quốc tế đưa ra trong năm nay, hơn 2 triệu robot đang vận hành trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới. Trong đó, Trung Quốc hiện dẫn đầu cuộc đua đưa robot vào lĩnh vực sản xuất.

Trong tổng số 542.000 robot mới được đưa vào vận hành trong nền công nghiệp sản xuất trên toàn thế giới trong năm 2024, có tới hơn một nửa số robot thuộc về Trung Quốc, dùng để vận hành trong nền công nghiệp sản xuất nội địa.

Những cỗ máy robot này giúp hàn khung xe hơi, lắp ráp thiết bị điện tử, vận chuyển hàng hóa nặng với độ chính xác cao...

Giới chuyên gia nhận định chuyển giao công việc cho robot là một xu hướng tất yếu. Những nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại sẽ dần chuyển cho robot thực hiện, trong khi con người tập trung vào những công việc đòi hỏi tư duy sáng tạo và khả năng ra quyết định.

Dù dân số Trung Quốc đang sụt giảm, nhưng việc cải thiện chất lượng lao động và sử dụng robot rộng rãi trong sản xuất sẽ giúp ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc duy trì lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro thiếu hụt lao động.