TT Trump và Elon Musk 'gương vỡ lại lành'

Từ những căng thẳng kéo dài, Elon Musk bất ngờ tái lập ảnh hưởng trong đội ngũ của ông Trump thông qua nhiều diễn biến nhân sự quan trọng và hàng loạt tín hiệu chính trị có lợi.

Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trò chuyện tại sự kiện đón tiếp Thái tử Saudi Arabia ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã chính thức “gương vỡ lại lành”, khi ông chủ Nhà Trắng mời Musk tham dự hai ngày sự kiện cùng Thái tử Saudi Arabia và nhắc đích danh ông nhiều lần trong bài phát biểu hôm 19/11.

Đây là kết quả của những nỗ lực ngoại giao âm thầm từ các cố vấn của ông Trump nhằm hàn gắn một trong những mối quan hệ rạn nứt nổi tiếng nhất chính trường gần đây.

Trong bài phát biểu trước Thái tử Mohammed bin Salman, ông Trump không chỉ một mà 3 lần nhắc đến Musk. Trước đó một ngày, tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, ông còn thân mật vỗ tay lên cánh tay Musk - người được xếp ở vị trí danh dự.

“Cậu thật may vì có tôi bên cạnh đấy, Elon”, ông Trump đùa khi nói về các ưu đãi thuế mới cho xe sản xuất trong nước. “Cậu đã bao giờ cảm ơn tôi tử tế chưa?”

Khi gợi lại cuộc bầu cử 2024, ông Trump còn gọi tên Musk - nhà tài trợ lớn nhất của ông trong cuộc đua - và ví những cuộc tấn công vào đảng Dân chủ về biên giới hay thể thao chuyển giới giống như “tham chiến”.

“Tôi bảo họ: đừng nói gì cả, đợi đến hai tuần cuối rồi dồn toàn lực. Đúng không, Elon?”, ông Trump nói, hướng ánh nhìn về Musk.

“Giảng hòa” nhờ JD Vance và Susie Wiles

Theo những nguồn tin tại hoặc thân cận Nhà Trắng, Phó tổng thống JD Vance cùng Chánh văn phòng Susie Wiles đóng vai trò quyết định trong việc kéo Musk trở lại.

“Mọi kênh liên lạc đều được mở cho Elon. Susie và JD sẵn sàng lắng nghe và là đầu mối trao đổi chân thành nếu Elon muốn hỗ trợ chính quyền”, một nguồn tin nói.

“Ông ấy có không gian riêng để bày tỏ. Chính sự tin tưởng lẫn nhau đã giúp mối quan hệ hồi phục”, người này cho biết thêm.

Về phía Musk, ông “tỏ rõ mong muốn hợp tác và ủng hộ chính quyền”, nguồn tin cho biết.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance là "cầu nối" giữa ông Trump và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Nhà Trắng khẳng định mối quan hệ căng thẳng giữa 2 người đàn ông quyền lực “tan băng” hơn 5 tháng sau khi Musk bất ngờ kêu gọi luận tội Trump và tuyên bố lập đảng thứ ba - động thái có thể khiến đảng Cộng hòa mất lợi thế trong bầu cử giữa kỳ 2026.

Susie Wiles đánh giá cao đóng góp của Musk khi ông dẫn dắt Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) từ tháng 1 đến tháng 5 mà không nhận thù lao. “Bà ấy không muốn đánh mất hoàn toàn nhân tố ấy”, nguồn tin nói.

Một nguồn khác cho biết: “Elon tin Susie và JD hơn hầu hết mọi người khác”, đồng thời tiết lộ Vance là người “miệt mài tháo ngòi căng thẳng”.

Cuộc đối thoại trực tiếp xoay chuyển tình thế

Những nỗ lực hậu trường bắt đầu có kết quả khi Trump và Musk gặp nhau tại lễ tang ngày 21/9 của Charlie Kirk - đồng sáng lập Turning Point USA bị ám sát - ở Arizona.

Trong lúc đó, Dan Scavino - cố vấn thân cận và “phù thủy mạng xã hội” của ông Trump, nay là Giám đốc nhân sự Nhà Trắng - đã đảo ngược quyết định gây tranh cãi của người tiền nhiệm Sergio Gor: rút lại đề cử lãnh đạo NASA của Jared Isaacman, đồng minh thân thiết của Musk.

“Mang Isaacman trở lại gần như là sứ mệnh đời người của Dan”, một nguồn tin tiết lộ.

Cuộc gặp lại lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk được xem là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa ông Trump và Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Isaacman - tỷ phú trong lĩnh vực thanh toán và hàng không - từng bị gạt khỏi đề cử ngày 31/5 theo đề xuất của Gor, vì từng quyên góp cho đảng Dân chủ, dù nhiều cựu đảng viên Dân chủ vẫn đang giữ ghế trong nội các ông Trump.

Song, việc Isaacman được đề cử lại hôm 4/11 được giới quan sát đánh giá là một thắng lợi quan trọng đối với Musk, người từng gọi Gor là “rắn độc” vì đã “chơi xấu” Isaacman.

Ngày 10/11, Gor rời Nhà Trắng để chuẩn bị sang Ấn Độ làm đại sứ - điều chính trường gọi là “hạ cánh mềm”, sau khi ông bị xem là phá hoại chương trình nghị sự của ông Trump vì thù riêng.

Một cú xoay chiều đáng kinh ngạc

Theo các chuyên gia, mối quan hệ ấm lên giữa ông Trump và Musk - người đã rót 290 triệu USD vào các chiến dịch của đảng Cộng hòa năm ngoái - là một bước ngoặt bất ngờ nếu nhìn lại mức độ căng thẳng trước đó.

Xung đột bùng nổ khi Musk bày tỏ lo ngại về chi tiêu trong "đạo luật To, Đẹp" vốn chứa nhiều lời hứa tranh cử về giảm thuế tiền típ, tiền làm thêm và thuế an sinh.

Đỉnh điểm của khẩu chiến diễn ra vào ngày 5/6 khi ông Trump đe dọa cắt ngân sách liên bang dành cho SpaceX và Tesla, còn Musk ám chỉ tổng thống dính líu đến các tài liệu về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Sau một khoảng “đóng băng” ngắn (trong đó Musk âm thầm xóa bài về Epstein), ông tuyên bố ngày 5/7 sẽ thành lập đảng Đảng nước Mỹ “để trả lại tự do cho mọi người”, đe dọa chia phiếu của đảng Cộng hòa.

“Cần một thời gian để xoa dịu, và Wiles hiểu điều đó”, một nguồn tin nói.

Elon Musk ngồi hàng ghế danh dự và được ông Trump nhắc tên đích danh trong bài phát biểu tại sự kiện ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Wiles từ lâu được đánh giá là người giải quyết mâu thuẫn thầm lặng. “Bà ấy biết nhận diện vấn đề và tìm cách giải quyết”, nguồn tin nói.

Theo hai nguồn thạo tin, Musk vẫn duy trì liên lạc trực tiếp với Wiles và Vance mỗi khi có điều muốn bàn.

“Susie và JD tin vào sự ủng hộ chân thành mà Musk dành cho chương trình nghị sự rộng hơn của chính quyền. Còn ông Trump thì thực dụng, ông sẵn sàng làm lành khi điều đó mang lại lợi ích”, nguồn tin nói.

Trong chuyến đại diện Saudi đến Washington tuần này, công ty xAI của Musk thông báo hợp tác với tập đoàn HUMAIN AI của Saudi để xây dựng trung tâm dữ liệu 500 MW sử dụng chip Nvidia tại vương quốc dầu mỏ.

Tuy nhiên, một nguồn tin khẳng định lý do Musk xuất hiện không chỉ vì lợi ích riêng: “Nếu chỉ vì mình, ông ấy đã không dự tiệc. Elon thực sự muốn đồng hành và đóng góp. Và đội của ông ấy là nước Mỹ”.

Dù vậy, một quan chức Nhà Trắng cảnh báo: “Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước”.