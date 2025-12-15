Greenwood ghi bàn còn nhiều hơn Messi

Mason Greenwood tiếp tục gây chú ý khi ghi bàn thắng thứ 35 cho Marseille, qua đó vượt thành tích ghi bàn của Lionel Messi dù cần ít hơn tới 19 trận.

Greenwood chỉ cần 56 trận để chạm mốc 35 bàn cho Marseille.

Theo Sportskeeda, Greenwood chạm mốc 35 bàn sau 56 trận cho Marseille, trong khi với Messi là 32 bàn trong 75 trận trên mọi đấu trường. Rạng sáng 15/12, dấu mốc ấy càng trở nên đặc biệt khi pha lập công của Greenwood trực tiếp mang về chiến thắng 1-0 nghẹt thở cho Marseille trước AS Monaco thuộc vòng 16 Ligue 1.

Cựu tiền đạo MU là khác biệt lớn nhất trên sân Velodrome. Anh dẫn đầu đội về số cú sút (7), số lần chạm bóng trong vùng cấm (8), cơ hội tạo ra(4) và các đường chuyền ở 1/3 sân đối phương (26). Một ngày thi đấu mà cá nhân Greenwood có quyền tự hào.

Từ khi rời MU năm 2022 sau loạt cáo buộc nghiêm trọng, Greenwood bị xem là cái tên nhạy cảm tại Anh. Dù sau đó các cáo buộc được rút lại, làn sóng phản đối Greenwood trở lại Old Trafford vẫn mạnh mẽ, khiến MU buộc phải tìm lối thoát và để anh sang La Liga rồi tới Marseille.

Dẫu vậy, Greenwood đang thăng hoa trở lại. Mùa đầu tại Ligue 1, anh ghi 21 bàn. Sang mùa này, Greenwood tiếp tục nổ súng 14 lần trên mọi đấu trường, riêng 11 bàn ở Ligue 1 giúp bản thân tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Phong độ ấy khiến Barcelona và Atletico Madrid đưa Greenwood vào danh sách theo dõi. MU sẽ nhận 50% lợi nhuận nếu Marseille bán cầu thủ này.

Trong khi Greenwood tỏa sáng, tình hình của dàn cầu thủ trẻ ở Old Trafford không mấy khả quan. Kể từ khi Ruben Amorim nắm quyền, MU hiếm khi trao suất đá chính tại Premier League cho cầu thủ xuất thân từ học viện.