Google thắng lớn

Google thắng vụ kiện quan trọng, được phép tiếp tục trả 20 tỷ USD cho Apple để giữ vị trí công cụ tìm kiếm mặc định trên Safari, bất chấp các cáo buộc độc quyền.

Google sẽ tiếp tục được phép trả tiền để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các sản phẩm, bao gồm trình duyệt Safari của Apple. Đây là quyết định rất bất ngờ sau phán quyết mới nhất từ tòa án liên bang Mỹ trong vụ kiện chống độc quyền.

Theo đó, Thẩm phán Amit Mehta khẳng định gã khổng lồ tìm kiếm không bị cấm chi trả cho các đối tác nhằm giữ vị trí mặc định.

“Việc cắt giảm thanh toán từ Google gần như chắc chắn sẽ gây ra những thiệt hại đáng kể. Trong một số trường hợp, nó có thể tàn phá hoạt động của các đối tác phân phối, thị trường liên quan và người tiêu dùng. Điều này đi ngược lại với lệnh cấm thanh toán trên diện rộng”, Thẩm phán Amit Mehta viết trong phán quyết.

Thỏa thuận trị giá khoảng 20 tỷ USD giữa Google và Apple cho phép công cụ tìm kiếm này xuất hiện mặc định trên Safari, mang lại cho công ty lợi thế lớn về lưu lượng truy cập. Các lãnh đạo cấp cao từ Apple và Mozilla, công ty sở hữu trình duyệt Firefox, đều bảo vệ mô hình hợp tác này. Giám đốc tài chính Mozilla cho biết Firefox có thể sẽ không thể tồn tại nếu không có nguồn tài trợ từ Google.

Ngoài việc cho phép tiếp tục các khoản thanh toán, tòa án cũng không buộc Google phải đưa màn hình lựa chọn công cụ tìm kiếm lên sản phẩm của mình. Đây là một phần trong phán quyết liên quan đến gói biện pháp khắc phục, trong đó Bộ Tư pháp Mỹ từng đề xuất buộc ông lớn này thoái vốn khỏi Chrome hoặc Android. Thay vào đó, Google sẽ phải chia sẻ một số dữ liệu tìm kiếm cho các đối thủ cạnh tranh.

Đáng chú ý, vào năm ngoái, chính Thẩm phán Mehta đã kết luận Google giữ vị thế độc quyền trong mảng tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến. Phán quyết lần này được đưa ra sau phiên tòa xét xử về các biện pháp khắc phục.

Vụ kiện chống độc quyền với Google được xem là một trong những nỗ lực mạnh mẽ nhất của chính quyền Mỹ nhằm kiềm chế quyền lực các tập đoàn công nghệ lớn. Tuy nhiên, quyết định mới cho thấy tòa án không chấp nhận những yêu cầu mạnh tay nhất từ phía Bộ Tư pháp. Điều này đồng nghĩa Google vẫn giữ được đòn bẩy chiến lược trong việc kiểm soát thị trường tìm kiếm thông qua các thỏa thuận phân phối với những đối tác lớn như Apple và Mozilla.