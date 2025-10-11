Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Google lên tiếng

  • Thứ bảy, 11/10/2025 08:15 (GMT+7)
  • 08:15 11/10/2025

Một nhóm tin tặc tự xưng liên quan Cl0p gửi email tống tiền hàng loạt giám đốc, Google cảnh báo chưa thể xác thực tính chính xác của vụ việc.

Hàng loạt gmail bị nhóm tin tặc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm. Ảnh: Bloomberg.

Alphabet, công ty mẹ của Google cho biết nhiều quản lý cấp cao tại các công ty khác nhau đang trở thành mục tiêu của chiến dịch tống tiền qua email, trong đó tin tặc tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu nhạy cảm từ các ứng dụng kinh doanh Oracle.

Trong thông cáo, ông lớn lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến cho biết nhóm tin tặc tự nhận có liên hệ với tổ chức hacker Cl0p khẳng định đã xâm nhập vào Oracle E-Business Suite. Các email tống tiền được mô tả là “có khối lượng lớn”. Tuy nhiên, Google từ chối chia sẻ thêm chi tiết về quy mô cũng như mức độ ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh hiện chưa có đủ bằng chứng để xác thực các tuyên bố của tin tặc.

Ngoài ra, Oracle cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Theo Reuters, Cl0p là nhóm tin tặc từng thực hiện nhiều vụ tấn công quy mô lớn, khai thác lỗ hổng bảo mật để đánh cắp dữ liệu và tống tiền các doanh nghiệp. Trong email trả lời, Cl0p cho biết nhóm “không sẵn sàng thảo luận chi tiết vào lúc này”.

Chuyên gia an ninh mạng Cynthia Kaiser, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu phần mềm tống tiền tại công ty Halcyon, nhận định các yêu cầu của tin tặc gần đây có giá trị từ hàng triệu USD đến hàng chục triệu USD, trong đó cao nhất có thể lên tới 50 triệu USD.

Kaiser cho biết hiện tồn tại tranh cãi về mức độ liên hệ giữa nhóm đứng sau chiến dịch email và Cl0p. Tuy nhiên, bà lưu ý có những dấu hiệu ban đầu cho thấy thủ phạm có khả năng liên quan đến tổ chức này. “Có quá nhiều sự chồng chéo giữa các nhóm, và trong toàn bộ hệ sinh thái cũng xuất hiện không ít kẻ bắt chước”, Kaiser nhận định.

Trong bối cảnh các vụ tấn công mạng ngày càng gia tăng, giới chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp cần củng cố hệ thống an ninh, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với kịch bản bị tin tặc tống tiền. Google cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật khi có thêm thông tin xác thực liên quan đến chiến dịch này.

Hai nhà sáng lập Google tự tay làm nên tất cả

Kể về câu chuyện của 25 doanh nhân của thế giới, sách "Họ đã làm gì để thay đổi thế giới?" vừa là một “kho” tư liệu về tinh thần doanh nhân vừa là nguồn cảm hứng cho những ai muốn tự mình sáng tạo nên những điều ý nghĩa.

Apple: Đừng dùng Google Chrome

Apple "chỉ thẳng mặt" đối thủ lớn nhất Google Chrome, đồng thời tích cực quảng bá trình duyệt Safari của mình.

18:38 21/9/2025

AI của Google vừa 'soán ngôi' ChatGPT

Công cụ tạo ảnh AI Nano Banana đã giúp Gemini "soán ngôi" ChatGPT, trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên App Store.

16:13 16/9/2025

Alibaba thách thức OpenAI

Alibaba công bố Qwen-3-Max-Preview với hơn một nghìn tỷ tham số, giúp ông lớn công nghệ này cạnh tranh sòng phẳng với OpenAI, Google DeepMind và Anthropic.

18:36 9/9/2025

Minh Hoàng

Google lên tiếng Google Google Alphabet Oracle Cl0p Gmail

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

Đọc tiếp

Jack Ma tro lai hinh anh

Jack Ma trở lại

7 giờ trước 11:12 12/10/2025

0

Sau thời gian dài vắng bóng, Jack Ma và Trương Nhất Minh đồng loạt tái xuất, báo hiệu cuộc cạnh tranh mới của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc trong kỷ nguyên AI.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý