Google lên tiếng

Một nhóm tin tặc tự xưng liên quan Cl0p gửi email tống tiền hàng loạt giám đốc, Google cảnh báo chưa thể xác thực tính chính xác của vụ việc.

Hàng loạt gmail bị nhóm tin tặc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm. Ảnh: Bloomberg.

Alphabet, công ty mẹ của Google cho biết nhiều quản lý cấp cao tại các công ty khác nhau đang trở thành mục tiêu của chiến dịch tống tiền qua email, trong đó tin tặc tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu nhạy cảm từ các ứng dụng kinh doanh Oracle.

Trong thông cáo, ông lớn lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến cho biết nhóm tin tặc tự nhận có liên hệ với tổ chức hacker Cl0p khẳng định đã xâm nhập vào Oracle E-Business Suite. Các email tống tiền được mô tả là “có khối lượng lớn”. Tuy nhiên, Google từ chối chia sẻ thêm chi tiết về quy mô cũng như mức độ ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh hiện chưa có đủ bằng chứng để xác thực các tuyên bố của tin tặc.

Ngoài ra, Oracle cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Theo Reuters, Cl0p là nhóm tin tặc từng thực hiện nhiều vụ tấn công quy mô lớn, khai thác lỗ hổng bảo mật để đánh cắp dữ liệu và tống tiền các doanh nghiệp. Trong email trả lời, Cl0p cho biết nhóm “không sẵn sàng thảo luận chi tiết vào lúc này”.

Chuyên gia an ninh mạng Cynthia Kaiser, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu phần mềm tống tiền tại công ty Halcyon, nhận định các yêu cầu của tin tặc gần đây có giá trị từ hàng triệu USD đến hàng chục triệu USD, trong đó cao nhất có thể lên tới 50 triệu USD .

Kaiser cho biết hiện tồn tại tranh cãi về mức độ liên hệ giữa nhóm đứng sau chiến dịch email và Cl0p. Tuy nhiên, bà lưu ý có những dấu hiệu ban đầu cho thấy thủ phạm có khả năng liên quan đến tổ chức này. “Có quá nhiều sự chồng chéo giữa các nhóm, và trong toàn bộ hệ sinh thái cũng xuất hiện không ít kẻ bắt chước”, Kaiser nhận định.

Trong bối cảnh các vụ tấn công mạng ngày càng gia tăng, giới chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp cần củng cố hệ thống an ninh, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với kịch bản bị tin tặc tống tiền. Google cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật khi có thêm thông tin xác thực liên quan đến chiến dịch này.