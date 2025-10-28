Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
GOAT bóng đá trong mắt Messi

  • Thứ ba, 28/10/2025 19:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lionel Messi khiến làng bóng đá xôn xao với câu trả lời đầy khiêm nhường khi được hỏi thẳng: "Anh có phải là GOAT - cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Với Messi, Maradona là huyền thoại vĩ đại nhất.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC Sports, khi nhà báo Tom Llamas khẳng định: "Anh là GOAT", Messi chỉ khẽ mỉm cười, không phủ nhận nhưng cũng chẳng nhận. Thay vì nói về bản thân, ngôi sao người Argentina chuyển hướng sang những biểu tượng thể thao truyền cảm hứng cho anh trong suốt sự nghiệp.

"Với chúng tôi - những người Argentina, Diego Maradona luôn là duy nhất", Messi chia sẻ. "Ông ấy là huyền thoại lớn nhất, không chỉ bởi tài năng, mà còn vì những gì ông đại diện cho dân tộc chúng tôi. Tôi còn nhỏ khi xem ông thi đấu, nhưng Diego vượt xa giới hạn của bóng đá. Ông là điều gì đó lớn hơn cả biên giới và thời gian".

Bên cạnh Maradona, Messi cũng nhắc đến các tên tuổi vĩ đại của thể thao thế giới như Michael Jordan, LeBron James, Steph Curry, cùng 3 huyền thoại làng quần vợt Federer, Nadal và Djokovic. Đó là cách Messi nhìn nhận sự vĩ đại không phải qua lời tự tôn, mà qua sự kính trọng dành cho những người chạm tới đỉnh cao của con người và ý chí.

Về cuộc cạnh tranh với Cristiano Ronaldo, trong một cuộc trò chuyện với DSports, Leo từng nói: "Tôi rất tôn trọng Ronaldo và sự nghiệp của anh ấy. Chúng tôi không phải bạn bè vì không có dịp gần gũi, nhưng luôn dành cho nhau sự tôn trọng lớn".

Cuộc tranh cãi "GOAT là ai" có lẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Nhưng có một điều rõ ràng khi được gọi là "vĩ đại nhất", Messi không cần gật đầu. Bởi có lẽ sự vĩ đại của Leo đã được tất cả công nhận.

Messi đặt điều kiện để dự World Cup 2026

Lionel Messi vẫn để ngỏ khả năng góp mặt cùng đội tuyển Argentina tại World Cup 2026, nhưng khẳng định chỉ ra sân nếu đạt 100% thể lực và cảm thấy mình có thể đóng góp quan trọng cho đội bóng.

12 giờ trước

Messi vẫn bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026

Lionel Messi chính thức gia hạn hợp đồng thêm ba năm với Inter Miami. Tuy nhiên, tương lai ở World Cup 2026 vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

11:25 26/10/2025

Kinh ngạc trước Messi tuổi 38

38 tuổi, Lionel Messi vẫn đang khiến cả thế giới bóng đá phải kinh ngạc.

16:32 25/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

GOAT trong mắt Messi Lionel Messi GOAT Maradona Messi

