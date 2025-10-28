GOAT bóng đá trong mắt Messi

Lionel Messi khiến làng bóng đá xôn xao với câu trả lời đầy khiêm nhường khi được hỏi thẳng: "Anh có phải là GOAT - cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Với Messi, Maradona là huyền thoại vĩ đại nhất.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC Sports, khi nhà báo Tom Llamas khẳng định: "Anh là GOAT", Messi chỉ khẽ mỉm cười, không phủ nhận nhưng cũng chẳng nhận. Thay vì nói về bản thân, ngôi sao người Argentina chuyển hướng sang những biểu tượng thể thao truyền cảm hứng cho anh trong suốt sự nghiệp.

"Với chúng tôi - những người Argentina, Diego Maradona luôn là duy nhất", Messi chia sẻ. "Ông ấy là huyền thoại lớn nhất, không chỉ bởi tài năng, mà còn vì những gì ông đại diện cho dân tộc chúng tôi. Tôi còn nhỏ khi xem ông thi đấu, nhưng Diego vượt xa giới hạn của bóng đá. Ông là điều gì đó lớn hơn cả biên giới và thời gian".

Bên cạnh Maradona, Messi cũng nhắc đến các tên tuổi vĩ đại của thể thao thế giới như Michael Jordan, LeBron James, Steph Curry, cùng 3 huyền thoại làng quần vợt Federer, Nadal và Djokovic. Đó là cách Messi nhìn nhận sự vĩ đại không phải qua lời tự tôn, mà qua sự kính trọng dành cho những người chạm tới đỉnh cao của con người và ý chí.

Về cuộc cạnh tranh với Cristiano Ronaldo, trong một cuộc trò chuyện với DSports, Leo từng nói: "Tôi rất tôn trọng Ronaldo và sự nghiệp của anh ấy. Chúng tôi không phải bạn bè vì không có dịp gần gũi, nhưng luôn dành cho nhau sự tôn trọng lớn".

Cuộc tranh cãi "GOAT là ai" có lẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Nhưng có một điều rõ ràng khi được gọi là "vĩ đại nhất", Messi không cần gật đầu. Bởi có lẽ sự vĩ đại của Leo đã được tất cả công nhận.