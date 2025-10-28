Messi đặt điều kiện để dự World Cup 2026

Lionel Messi vẫn để ngỏ khả năng góp mặt cùng đội tuyển Argentina tại World Cup 2026, nhưng khẳng định chỉ ra sân nếu đạt 100% thể lực và cảm thấy mình có thể đóng góp quan trọng cho đội bóng.

Messi chỉ tham dự World Cup 2026 nếu có sức khoẻ tốt nhất.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, đội trưởng Inter Miami chia sẻ: “Được tham dự World Cup luôn là điều phi thường. Tôi muốn cảm thấy khỏe mạnh và trở thành một phần quan trọng của đội tuyển. Tôi sẽ xem xét từng ngày, khi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải cùng Inter Miami, để biết mình có thể đạt 100% hay không”.

Ngôi sao 38 tuổi nhấn mạnh rằng mọi quyết định sẽ dựa trên thể trạng và tinh thần của anh ở thời điểm cận giải. “Khi tôi khỏe mạnh, tôi tận hưởng bóng đá. Còn khi không, tôi chẳng thấy vui chút nào. Vì thế, tôi sẽ không thi đấu nếu không ở trạng thái tốt nhất”, Messi nói sau trận thắng Venezuela hồi tháng 9 trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Messi đang trải qua một mùa giải ấn tượng ở Mỹ. Anh vừa giành danh hiệu Vua phá lưới MLS 2025 với 29 bàn sau 28 trận, đồng thời nằm trong nhóm đề cử Cầu thủ xuất sắc mùa (MVP). Nếu chiến thắng, anh sẽ trở thành người đầu tiên hai năm liên tiếp nhận giải.

Cùng lúc đó, Messi cũng gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028, khẳng định hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. “Tôi cảm thấy rất tốt trong năm qua. Gia đình tôi hạnh phúc ở Miami, nên việc tiếp tục gắn bó với CLB là quyết định dễ dàng”, anh nói.

Cuối tuần này, Inter Miami sẽ tái đấu Nashville SC ở lượt hai vòng một play-off MLS. Ở trận lượt đi, Messi tỏa sáng với một cú đúp, giúp đội nhà thắng 3-1 và tiến gần hơn đến tấm vé vào vòng kế tiếp.