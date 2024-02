Giới trẻ chọn sách cho kì nghỉ Tết

Bên cạnh thời gian sum vầy cùng gia đình, đi gặp mặt họ hàng, bạn bè, nhiều độc giả trẻ chọn dành thời gian bên những trang sách vào năm mới.

Tết đến là khoảng thời gian rảnh rỗi, giúp các bạn trẻ có thể thoải mái tận hưởng từng trang sách. Ảnh: NVCC.

Với nhiều người, Tết là thời gian thảnh thơi nhất năm. Trừ lúc đi chúc Tết gia đình, người thân hay tụ tập bạn bè, thời gian rảnh còn lại trong những ngày nghỉ cũng không ít. Nếu bạn muốn tìm việc để giết thời gian, đọc sách là lựa chọn không nên bỏ qua. Việc đọc sách vừa giúp nuôi dưỡng tâm hồn, vừa là cách bạn đặt nền tảng kiến thức cho năm mới.

Thú vui đọc sách ngày Tết

Thu Trang (22 tuổi, sống tại Hà Nội), một độc giả trẻ được bố mẹ nuôi dưỡng tình yêu sách ngay từ khi còn nhỏ. Trang luôn được bố mẹ đồng hành trong quá trình đọc sách, thưởng thức những quyển truyện tranh khi còn bé.

Đối với Thu Trang, việc dành ra những ngày nghỉ để đọc sách như một thói quen không chỉ trong ngày Tết. Tuy nhiên, do quỹ thời gian hạn hẹp nên ngày thường Trang không thể thoải mái đọc nhiều sách. Thậm chí, nhiều quyển đã bị bỏ dở dang và chưa có thời gian đọc lại.

“Mình là người mê sách, thế nhưng do thời gian có hạn, hàng ngày mình rất ít đọc, có những cuốn mình phải đọc khoảng 2 tháng mới xong. Vì vậy, mình rất muốn tận dụng những ngày nghỉ Tết để đọc những cuốn sách mình thích, dành thời gian cho bản thân, tận hưởng sự nhàn rỗi một lúc”, Thu Trang bày tỏ.

Với Thạc Hằng, nữ sinh năm cuối theo học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường Đại học Ngoại Thương, những ngày nghỉ Tết là khoảng thời gian thích hợp để đọc các sách mình yêu thích mà ngày thường chưa có dịp thưởng thức.

Để chọn được cuốn sách mình yêu thích, Hằng thường lên ứng dụng Goodreads, Tiktok, các hội nhóm review sách trên Facebook để tìm các bài giới thiệu về sách. Nữ sinh viên chia sẻ các trang web, mạng xã hội về sách ngày càng có nhiều người Việt Nam sử dụng. Nhờ các bài đánh giá review trên đó, Hằng có thể cân nhắc nên mua cuốn sách này hay không.

Theo chia sẻ từ Trang Nhung, sinh viên năm cuối trường Sư Phạm, trong dịp tết 2024, bạn có quyết định đặt ra thử thách cho bản thân hoàn thành đọc 3-4 quyển sách. Với Nhung, đọc sách Tết vừa là thú vui, vừa là một sự chuẩn bị tinh thần nho nhỏ để bước vào một năm mới, cố gắng sao cho năm mới tốt hơn năm cũ.

“Năm 2023 là một năm khá khó khăn, mình phải chật vật rất nhiều khi vừa phải cân đối việc học, việc đi làm và cả thời gian thực tập. Suốt khoảng thời gian đó, đầu óc mình luôn trong trạng thái căng thẳng, chỉ chực chờ nổ tung vì áp lực. Bởi vậy, ngày Tết là cơ hội để tạm thời thoát khỏi những điều tiêu cực đó, ngồi xuống một chỗ im vắng, mở một cuốn sách mà mình đã chọn kỹ càng và nghiền ngẫm”, Nhung nói.

Nhung luôn hy vọng sẽ đọc được nhiều sách nhất có thể, cũng muốn không ngừng tìm hiểu kiến thức, phát triển thế giới quan của bản thân cho dù có là ngày nghỉ lễ đi chăng nữa.

Chọn sách giàu giá trị để đọc

Thu Trang cho biết: “Nhờ bố mẹ mà tình yêu sách của mình đã được hình thành từ rất sớm, có lẽ vì vậy mà khi đọc sách mình thấy rất vui, thoải mái. Mình mới ra trường được khoảng 3 tháng và đang làm việc trong môi trường tài chính. Những quyển sách liên quan đến kinh tế, quản trị, đầu tư, kinh doanh sẽ là ưu tiên hàng đầu”.

Chúng ta sắp bước qua năm 2023 với nhiều biến động mạnh mẽ trong thị trường việc làm và vấn đề tài chính. Khủng hoảng chi phí sinh hoạt được dự báo là vấn đề mọi người tiếp tục đối mặt trong năm mới 2024.

Tuy nhiên, thực tế là nhiều người trong chúng ta không có nhiều kiến thức, hoặc ít quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân - con thuyền giúp bạn sống sót qua những biến động kinh tế.

Ngoài thời gian đi chúc Tết, độc giả trẻ Thu Trang thích nhâm nhi bên những cuốn sách về tài chính, kinh tế. Ảnh: NVCC.

“Những cuốn sách liên quan đến tài chính sẽ giúp bạn học cách quản lý tiền lương, các khoản nợ, đầu tư, tạo quỹ và tiết kiệm cho tương lai”, Trang chia sẻ.

Những cuốn sách Trang chọn cho mùa Tết này cũng đều liên quan đến tài chính, kinh tế như: Why didn't they teach me this in school, The total money makeover, Rich dad poor dad.

Cuốn sách Why didn't they teach me this in school gồm 8 bài học quan trọng tập trung vào 99 nguyên tắc giúp nâng cao sự nhạy bén trong quản lý tiền bạc của bất kỳ cá nhân nào. The total money makeover của Dave Ramsey, đưa ra giải thích về cách thoát khỏi nợ nần và cải thiện tình hình tài chính của bạn bằng việc tránh những cạm bẫy phổ biến như thuê để sở hữu, mua trước trả sau hoặc sử dụng tín dụng.

Đặc biệt, là cuốn Rich dad poor dad của Robert Kiyosaki giải thích sự khác nhau giữa làm việc vì tiền và để tiền làm việc cho bạn.

Cùng sở thích giống Thu Trang, Thạc Hằng cũng lựa chọn các đầu sách liên quan đến tài chính, đầu tư để đọc cho mùa Tết này: Bản đồ chiến lược nhân sự, Thuật luyện nhân, Brand Story - Thổi hồn thương hiệu, làm triệu người mê, Đồng tiền lên ngôi.

Thạc Hằng tâm sự cô chọn những cuốn sách này để thỏa mãn trí tò mò về tiền tệ, các kiến thức kinh doanh, cách vận hành doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu cho bản thân.

Trong khi đó, Trang Nhung lại ưu tiên những cuốn sách liên quan đến tâm lý của trẻ. Với Nhung, sự thành công của một nhà giáo không chỉ nằm ở nghiệp vụ giỏi mà còn phải hiểu và nắm bắt được tâm lý của trẻ.

Cuốn sách mà Nhung lựa chọn cho ngày Tết này có thể kể đến như: Giúp trẻ xử lý cơn cáu giận, Thế giới bí mật của trẻ em, Đọc vị mọi vấn đề của trẻ, Sự ra đời trí khôn ở trẻ em.

“Mỗi đứa trẻ được sinh ra và lớn lên đều trải qua những biến đổi tâm sinh lý khác nhau. Trên hành trình hiểu tâm lý của trẻ sẽ rất khó khăn, vất vả. Đọc sách tâm lý trẻ em là công cụ giúp mình trong quá trình dạy dỗ có thể tìm ra những phương pháp dạy phù hợp với từng đứa trẻ, đồng thời nắm bắt, hiểu rõ suy nghĩ, cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh của trẻ, từ đó có phương pháp giáo dục hiệu quả”, Trang Nhung bày tỏ.