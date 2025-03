Chương trình 'Tháng ba biên giới' tặng tủ sách tại An Giang

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chương trình “Tháng ba biên giới” trao tặng tủ sách, xe đạp, tổ chức khám chữa bệnh cho học sinh, người dân tại An Giang.

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), sáng ngày 21/3, Trung tâm Phát triển Văn hoá đọc và Kinh tế xuất bản (thuộc Hội Xuất bản Việt Nam) phối hợp cùng Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2025 tại xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Phát biểu tại chương trình, Phó bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Minh Sang cho biết xã An Tức là cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là một trong 5 xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nơi có Di tích lịch sử cấp quốc gia đồi Tức Dụp, mệnh danh là “Ngọn đồi 2 triệu đôla”. Tuy nhiên hiện nay, An Tức cũng là một trong 5 xã đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer của huyện Tri Tôn.

Một số hình ảnh trong chương trình “Tháng ba biên giới”. Ảnh: Hội Xuất bản Việt Nam.

Tổ chức chương trình tại An Tức, ban tổ chức hướng đến giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về ý thức xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; chăm lo cho nhân dân, thanh, thiếu niên tại các địa bàn giáp biên giới, vùng còn nhiều khó khăn.

Chương trình đã vận động các nguồn lực hơn 600 triệu đồng chăm lo cho nhân dân, thanh thiếu niên huyện Tri Tôn. Trong đó, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu An Yên tại xã An Tức, trị giá 400 triệu đồng; tặng 200 cuốn sách Công tác xã hội trong trái tim tôi.

Huyện Đoàn Tri Tôn thực hiện trồng mới 250 cây xanh, trị giá 20 triệu đồng. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang và Đoàn cơ sở Sở Y tế tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 250 lượt trẻ em và người dân xã An Tức, tổng trị giá cơ sở thuốc 50 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 22,5 triệu đồng. Câu lạc bộ Công tác Xã hội Chuyến xe yêu thương và Tổng công ty Đối tác Chân thật tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, gồm ba lô, dụng cụ học tập và tiền mặt…

Dịp này, Trung tâm Phát triển Văn hoá đọc và Kinh tế Xuất bản cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam - Hội đồng Đội tỉnh An Giang tổ chức Lễ Khánh thành không gian đọc sách và sinh hoạt Đội cho Trường THCS An Tức và tặng tủ sách với 500 đầu sách cho Trường Tiểu học “A” và Trường Tiểu học “B” thị trấn Tri Tôn nhằm lan tỏa tinh thần yêu sách và nâng cao nhận thức về giá trị của văn hoá đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với thiếu nhi, thanh thiếu niên.

Chương trình được kỳ vọng tạo sự hưởng ứng tích cực, tham gia vào xây dựng và phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy quá trình học tập, nghiên cứu, khám phá tri thức của học sinh. Đó cũng là hành trình giúp học sinh tự khám phá chính mình, hướng đến những giá trị cao đẹp trong cuộc sống, góp phần vào quá trình hình thành nhân cách, bồi đắp tâm hồn, bồi dưỡng và thắp sáng ước mơ, lý tưởng cho người học.