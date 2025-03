Thế giới văn học Anh thu hút độc giả Việt nhỏ tuổi

Chiều ngày 21/3, tại Nhà xuất bản Kim Đồng, nhiều độc giả nhỏ tuổi đã có mặt tại đây từ sớm để xem những tác phẩm độc đáo của văn học Anh.

Các em nhỏ tham gia khu vực trưng bày tranh khổ lớn. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Triển lãm là một hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ sách tranh thiếu nhi UK. Chương trình diễn ra từ 21 đến 28/3 tại Hà Nội.

Tại sự kiện, ông James Shipton - Giám đốc Hội Đồng Anh tại Việt Nam - cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy văn học Vương quốc Anh được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến. Đặc biệt là thế giới văn học thiếu nhi. Tuần lễ sách này giới thiệu những tác phẩm đầy cuốn hút như The Tiger Who Came to Tea, The Bear's Winter House... của các tác giả và họa sĩ minh họa như Judith Kerr, John Yeoman, Quentin Blake, Julia Donaldson và Axel Scheffler”.

Đại diện Hội Đồng Anh tại Việt Nam nhấn mạnh rằng việc các cuốn sách của nhà văn Roald Dahl, tiêu biểu là Matilda, được độc giả Việt Nam yêu thích là thành quả của quá trình quảng bá những tác phẩm thú vị đến nhiều thế hệ trẻ ở các vùng miền khác nhau.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều hoạt động đọc sách tương tác được tổ chức. Các độc giả nhí đã lắng nghe tác giả Phạm Thị Hoài Anh đã đọc truyện Khỉ con tìm mẹ của Julia Donaldson và Axel Scheffler. Ngoài ra, các em còn có cơ hội khám phá các khu vực trưng bày, tham gia hoạt động tương tác giúp khởi dậy niềm vui đọc sách.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng - phát biểu: "Nhà xuất bản Kim Đồng rất vui được đồng hành cùng ICBC và Hội Đồng Anh trong một hoạt động góp phần phát huy trí tưởng tượng, sự sáng tạo cho các bạn nhỏ thông qua những cuốn sách tranh nổi tiếng của các tác giả Anh đang được yêu thích hiện nay. Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ tạo cảm hứng, gợi mở cho các giáo viên và phụ huynh về cách khai thác chất liệu trong sách, để tổ chức những giờ đọc sách đầy cảm hứng cho trẻ."

Trong những ngày tiếp theo, ban tổ chức Tuần lễ sẽ còn mang đến nhiều hoạt động đặc sắc. Sáng 22/3, các bạn nhỏ gặp gỡ "Chú cá Tít-lơ - người kể chuyện đại tài". Chiều 22/3, chương trình dành cho các giáo viên với tọa đàm về cách khai thác nội dung sách tranh. Sáng 23/3, hoạt động "Thủ thỉ đọc sách - Cô mèo đãng trí" hứa hẹn một trải nghiệm thú vị khác.