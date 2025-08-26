Giao thông nhiều nơi tê liệt vì bão, hàng không - đường sắt phục hồi

Bão số 5 khiến nhiều tuyến đường bộ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa ngập lụt. Ngành hàng hải, đường sắt, hàng không đồng loạt triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại.

Sau nửa ngày từ khi bão số 5 đổ bộ, hoạt động ngành hàng không đang dần khôi phục. Ảnh: TL.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Xây dựng sáng 26/8, mưa lớn kéo dài đã khiến 18 vị trí tại Nghệ An, 12 vị trí ở Hà Tĩnh và 14 điểm ở Thanh Hóa bị ngập nước, sạt trượt ta luy âm, dương. Các đơn vị quản lý đường bộ đã đặt biển cảnh báo, bố trí người điều tiết giao thông, đồng thời cập nhật, rà soát các thiệt hại.

Ở lĩnh vực hàng hải, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thống kê có 501 tàu thuyền (201 tàu biển, 300 phương tiện thủy nội địa) neo đậu trong vùng quản lý từ Hải Phòng đến Đà Nẵng.

Các đơn vị duy trì trực 24/24h, hướng dẫn tàu thuyền tránh xa khu vực nguy hiểm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động rời - vào cảng. Đến sáng nay, chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Đường sắt cũng chịu ảnh hưởng nặng. Từ chiều tối 25/8, nhiều cây xanh, cột điện, dây cáp viễn thông đổ vào đường ray tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Đến 5h sáng nay, toàn bộ vùng ảnh hưởng của bão số 5 đã đảm bảo an toàn chạy tàu. Các đoàn tàu khách SE1, SE3, SE19, SE11 cùng nhiều tàu khác tiếp tục hành trình. Ngành đường sắt vẫn đang khắc phục thiệt hại về thông tin liên lạc và hệ thống điện.

Với hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã tạm ngừng tiếp nhận chuyến bay tại sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) và Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 25/8 để đảm bảo an toàn. Đến nay, theo báo cáo, chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất.

Từ 16h và 21h cùng ngày, 2 cảng hàng không Đồng Hới và Thọ Xuân đã tiếp nhận tàu bay trở lại, khai thác đảm bảo an toàn.

Riêng sân bay Vinh ghi nhận cây xanh và hàng rào bị đổ. Công trường thi công trước đó đã được triển khai công tác phòng chống bão nên đến nay đảm bảo an toàn.

Bộ Xây dựng cho biết đang duy trì chế độ trực ban 24/24h, tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 5 để kịp thời chỉ đạo các phương án ứng phó kịp thời.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo các bộ ngành, địa phương triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5 (bão Kajiki).

Để tập trung ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, lãnh đạo các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương dự báo nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất.

Riêng trong lĩnh vực giao thông, Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng phải hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường, trên sông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân khi gió bão mạnh, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp để tránh xảy ra các sự cố.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và bảo đảm an toàn đối với hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không…

