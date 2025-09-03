Giang Tổ Bình tố nhân viên đoàn phim quay lén cảnh khoả thân

Giang Tổ Bình thay mặt một nữ diễn viên cáo buộc nam nhân viên đoàn làm phim có hành vi tấn công tình dục. Cô càng bức xúc khi người này không xin lỗi, âm thầm nghỉ việc.

Theo Sinchew, Giang Tổ Bình bức xúc đăng tải hàng loạt bài viết trên trang cá nhân, tố cáo nhân viên đoàn làm phim tấn công tình dục. Tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật thông tin cá nhân, Giang Tổ Bình chỉ tiết lộ nạn nhân là một nữ diễn viên mà cô từng làm việc chung. Sự việc nhanh chóng thổi bùng tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Dựa vào các bài viết, Giang Tổ Bình cáo buộc một chàng trai 25 tuổi là nhân viên đoàn phim Đài truyền hình Tam Lập (SET TV) với hành vi chuốc thuốc mê và lén quay cảnh khỏa thân của nữ diễn viên nói trên. Sau đó, nam nhân viên này đã nộp đơn xin nghỉ việc. Phía SET TV cho biết sẽ tiến hành điều tra nội bộ, hy vọng người liên quan có thể cung cấp thông tin và bằng chứng để làm sáng tỏ sự việc.

Giang Tổ Bình tố cáo một nhân viên đoàn phim có hành vi tấn công tình dục. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, Giang Tổ Bình nổi giận khi biết anh ta không xin lỗi mà âm thầm nghỉ việc: “Phải làm rõ sự thật, tên tuổi, quá trình thực hiện hành vi mới xong được. Đến một lời xin lỗi chân thành cũng không có, vẫn khăng khăng cho rằng mình không sai”.

Cụ thể một bài đăng, Giang Tổ Bình không ngần ngại đăng ảnh với khuôn mặt được làm mờ. Trong phần chú thích, cô viết: “Có ai nhận ra cậu ta không. Thực sự, tôi rất muốn công khai sự việc, nhưng sợ ảnh hưởng đến nữ diễn viên đó. Thật khó chịu. Tôi hy vọng cậu ta sẽ phải ngồi tù. Cậu ta đã chặn tôi rồi. Tôi chỉ gỡ ảnh khi nào cậu nhận sai và đưa ra lời xin lỗi chân thành”.

Dù Giang Tổ Bình không nêu tên cụ thể, nhưng một số người đã nhận ra danh tính nam nhân viên này. Một người làm việc trong ngành cho biết người này là nhân viên hậu trường: “Anh ta thường rất kiêu ngạo, không ngờ lại liên quan đến Giang Tổ Bình trong sự việc này”.