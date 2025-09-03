Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Giang Tổ Bình tố nhân viên đoàn phim quay lén cảnh khoả thân

  • Thứ tư, 3/9/2025 21:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giang Tổ Bình thay mặt một nữ diễn viên cáo buộc nam nhân viên đoàn làm phim có hành vi tấn công tình dục. Cô càng bức xúc khi người này không xin lỗi, âm thầm nghỉ việc.

Theo Sinchew, Giang Tổ Bình bức xúc đăng tải hàng loạt bài viết trên trang cá nhân, tố cáo nhân viên đoàn làm phim tấn công tình dục. Tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật thông tin cá nhân, Giang Tổ Bình chỉ tiết lộ nạn nhân là một nữ diễn viên mà cô từng làm việc chung. Sự việc nhanh chóng thổi bùng tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Dựa vào các bài viết, Giang Tổ Bình cáo buộc một chàng trai 25 tuổi là nhân viên đoàn phim Đài truyền hình Tam Lập (SET TV) với hành vi chuốc thuốc mê và lén quay cảnh khỏa thân của nữ diễn viên nói trên. Sau đó, nam nhân viên này đã nộp đơn xin nghỉ việc. Phía SET TV cho biết sẽ tiến hành điều tra nội bộ, hy vọng người liên quan có thể cung cấp thông tin và bằng chứng để làm sáng tỏ sự việc.

tan cong tinh duc anh 1

Giang Tổ Bình tố cáo một nhân viên đoàn phim có hành vi tấn công tình dục. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, Giang Tổ Bình nổi giận khi biết anh ta không xin lỗi mà âm thầm nghỉ việc: “Phải làm rõ sự thật, tên tuổi, quá trình thực hiện hành vi mới xong được. Đến một lời xin lỗi chân thành cũng không có, vẫn khăng khăng cho rằng mình không sai”.

Cụ thể một bài đăng, Giang Tổ Bình không ngần ngại đăng ảnh với khuôn mặt được làm mờ. Trong phần chú thích, cô viết: “Có ai nhận ra cậu ta không. Thực sự, tôi rất muốn công khai sự việc, nhưng sợ ảnh hưởng đến nữ diễn viên đó. Thật khó chịu. Tôi hy vọng cậu ta sẽ phải ngồi tù. Cậu ta đã chặn tôi rồi. Tôi chỉ gỡ ảnh khi nào cậu nhận sai và đưa ra lời xin lỗi chân thành”.

Dù Giang Tổ Bình không nêu tên cụ thể, nhưng một số người đã nhận ra danh tính nam nhân viên này. Một người làm việc trong ngành cho biết người này là nhân viên hậu trường: “Anh ta thường rất kiêu ngạo, không ngờ lại liên quan đến Giang Tổ Bình trong sự việc này”.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Cuốn truyện Stephen King viết trong 45 năm. Tác phẩm mang tên You like it darker bao gồm 12 tập truyện ngắn. Các câu chuyện là sự kết hợp của nhiều thể loại nhỏ từ kinh dị sinh tồn, kinh dị huyền bí, viễn tưởng đến chính kịch tội phạm. Một số truyện còn được độc giả coi như phần mở rộng của các cuốn tiểu thuyết trước đó.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc

Khoảnh khắc Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc mới đây của ca sĩ Giang Huệ tại Đài Loan gây chú ý. Đây là lần hiếm hoi họ công khai thể hiện tình cảm.

12:30 1/9/2025

Hình ảnh Ngạn hội ngộ Hà Lan 'Mắt biếc'

Diễn viên Trúc Anh vừa chia sẻ hình ảnh gặp lại diễn viên Trần Nghĩa sau nhiều năm. Sự thay đổi của bộ đôi "Mắt biếc" gây chú ý.

15:48 1/9/2025

Phim của The Rock nhận tràng pháo tay 15 phút

Dwayne "The Rock" Johnson xúc động trước phản ứng nồng nhiệt từ khán giả tại LHP Venice. Nam diễn viên khao khát tác phẩm chuyên môn cao thay vì theo đuổi dòng phim thương mại.

19 giờ trước

Nhật Long

tấn công tình dục Giang Tổ Bình Sinchew nhân viên doàn phim nữ diễn viên sao hoa ngữ giải trí

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý