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Thể thao

Giấc mơ Klopp của Real Madrid sớm tan vỡ

  • Chủ nhật, 7/6/2026 07:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jurgen Klopp được xác nhận không có ý định dẫn dắt Real Madrid, trong khi chiếc ghế HLV tuyển Đức là mục tiêu hấp dẫn nhất với chiến lược gia người Đức.

Truyền thông Anh và Đức đồng loạt xác nhận ứng viên Chủ tịch Enrique Riquelme tuyên bố sẽ mời Klopp dẫn dắt Real Madrid nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Thậm chí, doanh nhân 37 tuổi còn gây chú ý khi hứa hẹn đưa cả Erling Haaland lẫn Rodri cập bến sân Bernabeu như một phần trong dự án đầy tham vọng của mình.

Tuy nhiên, người đại diện Marc Kosicke nhanh chóng bác bỏ mọi thông tin liên quan đến Klopp. Chia sẻ với truyền thông Đức, ông khẳng định cựu HLV Liverpool hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại tại tập đoàn Red Bull và không có ý định trở lại dẫn dắt một CLB.

Sau khi chia tay Liverpool vào năm 2024, Klopp đảm nhận vị trí Giám đốc Bóng đá toàn cầu của Red Bull. Chiến lược gia người Đức nhiều lần khẳng định ông muốn tạm rời xa áp lực huấn luyện hàng ngày sau gần 2 thập kỷ làm việc liên tục trên băng ghế chỉ đạo.

Dù không hứng thú với việc trở lại môi trường CLB, theo Bild, Klopp được cho là dành sự quan tâm đặc biệt và duy nhất cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Đức. Đây được xem là công việc trong mơ của nhà cầm quân 58 tuổi.

Hiện tại, Julian Nagelsmann dẫn dắt "Die Mannschaft". Tuy nhiên, tương lai của ông sẽ phụ thuộc rất lớn vào thành tích của tuyển Đức tại World Cup 2026. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng, áp lực đang đè nặng lên vị chiến lược gia trẻ tuổi.

Đáng chú ý, Klopp từ chối cơ hội tiếp quản tuyển Đức năm 2023 để tiếp tục gắn bó với Liverpool. Dù vậy, người đại diện của ông thừa nhận rằng lời mời từ đội tuyển quốc gia luôn mang ý nghĩa đặc biệt và là điều Klopp khó có thể từ chối mãi mãi.

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Minh Nghi

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