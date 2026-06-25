Giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 25/6, giá xăng E10 RON 95-III giảm 840 đồng/lít về 19.910 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 19.910 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 25/6.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 770 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 840 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.350 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 19.910 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.670 đồng/lít còn 29.860 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.650 đồng/kg còn 15.030 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, trích lập 300 đồng/lít với xăng sinh học; 800 đồng/lít với dầu diesel và dầu mazut.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 19.350 -770 Xăng E10 RON 95 19.910 -840 Dầu diesel 29.860 -1.670 Dầu mazut 15.030 -1.650

Theo dự thảo nghị quyết đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, các chính sách thuế đang áp dụng với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu được đề xuất gia hạn hiệu lực thêm 3 tháng, từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định 72/2026 về giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu. Đồng thời, tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu, nhiên liệu bay theo các nghị quyết đã được ban hành trước đó.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Từ cuối tháng 3, Chính phủ đã áp dụng hàng loạt biện pháp giảm thuế với xăng dầu, đưa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay về mức 0 đồng/lít; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%; đồng thời không thu VAT đối với các mặt hàng này nhưng vẫn cho phép khấu trừ thuế đầu vào. Các chính sách trên ban đầu được áp dụng đến hết ngày 30/6.

Đối với ngành hàng không, việc tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi thuế với nhiên liệu bay được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí khai thác cho các hãng trong bối cảnh giá dầu thế giới còn biến động.

Trước đó, trong quá trình Quốc hội thảo luận về chính sách thuế với xăng dầu, một số đại biểu cũng đề xuất kéo dài thời gian áp dụng đến hết năm 2026 hoặc ít nhất đến ngày 30/9 nhằm tạo sự ổn định cho doanh nghiệp và người dân.