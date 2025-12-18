Giá xăng giảm còn dưới 20.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 18/12, giá xăng RON 95 giảm 460 đồng/lít xuống 19.620 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 27 lần tăng giá và 25 lần giảm giá.

Xăng RON 95 được bán với giá 19.620 đồng. Ảnh: Việt Linh.

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (18/12).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 380 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và giảm 460 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.230 đồng/lít và xăng RON 95 là 19.620 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm trở lại chỉ sau một kỳ tăng trước đó. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng tổng cộng 27 lần, giảm 25 lần.

Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 680 đồng/lít xuống 17.470 đồng/lít. Đến nay, giá dầu đã tăng 24 lần và giảm 26 lần.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể giảm trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 1.100-1.700 đồng/lít.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 2/1/2025 9/1 16/1 23/1 1/2 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 5/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 30/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 Xăng RON 95 đồng/lít 20740 21010 21220 21140 21000 20920 21070 21330 21110 20400 19640 20080 20420 20910 19200 18850 19630 19580 19170 19590 19530 19590 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090 20360 20430 20400 20600 20160 20200 19720 19900 19720 20480 20410 20570 20540 20000 20460 20080 19620 Xăng E5 RON 92

20050 20430 20750 20590 20390 20440 20590 20850 20650 19960 19280 19690 20030 20370 18880 18490 19230 19150 18770 19180 19120 19190 19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460 19770 19850 19750 19980 19610 19620 19130 19220 19050 19760 19680 19840 19800 19280 19820 19610 19230

Hiện dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II/2025 là hơn 5.614 tỷ đồng . Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng .

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng sẽ được triển khai đến hết tháng 12/2030.