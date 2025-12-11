Giá xăng giảm còn 20.000 đồng/lít

|
Xăng RON 95 được bán với giá 20.080 đồng. Ảnh: Việt Linh.
Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (11/12).
Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 210 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và giảm 380 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.610 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.080 đồng/lít.
Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm trở lại chỉ sau một kỳ tăng trước đó. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng tổng cộng 27 lần, giảm 24 lần.
Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 230 đồng/lít xuống 18.150 đồng/lít. Đến nay, giá dầu đã tăng 24 lần và giảm 26 lần.
Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể giảm trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 1.100-1.300 đồng/lít.
|DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM
|Nhãn
|2/1/2025
|9/1
|16/1
|23/1
|1/2
|6/2
|13/2
|20/2
|27/2
|6/3
|13/3
|20/3
|27/3
|3/4
|10/4
|17/4
|24/4
|5/5
|8/5
|15/5
|22/5
|29/5
|5/6
|12/6
|19/6
|26/6
|1/7
|3/7
|10/7
|17/7
|24/7
|31/7
|7/8
|14/8
|21/8
|28/8
|4/9
|11/9
|18/9
|25/9
|2/10
|9/10
|16/10
|23/10
|30/10
|6/11
|13/11
|20/11
|27/11
|4/12
|11/12
|Xăng RON 95
|đồng/lít
|20740
|21010
|21220
|21140
|21000
|20920
|21070
|21330
|21110
|20400
|19640
|20080
|20420
|20910
|19200
|18850
|19630
|19580
|19170
|19590
|19530
|19590
|19690
|19960
|21240
|21500
|21110
|19900
|20090
|19920
|19700
|19840
|20070
|19880
|20090
|20360
|20430
|20400
|20600
|20160
|20200
|19720
|19900
|19720
|20480
|20410
|20570
|20540
|20000
|20460
|20080
|Xăng E5 RON 92
|20050
|20430
|20750
|20590
|20390
|20440
|20590
|20850
|20650
|19960
|19280
|19690
|20030
|20370
|18880
|18490
|19230
|19150
|18770
|19180
|19120
|19190
|19260
|19460
|20630
|20910
|20530
|19440
|19650
|19480
|19270
|19400
|19600
|19350
|19460
|19770
|19850
|19750
|19980
|19610
|19620
|19130
|19220
|19050
|19760
|19680
|19840
|19800
|19280
|19820
|19610
Hiện dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II/2025 là hơn 5.614 tỷ đồng. Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng.
Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng sẽ được triển khai đến hết tháng 12/2030.
