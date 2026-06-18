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Kinh doanh

Giá xăng E10 giảm về dưới 21.000 đồng/lít

  • Thứ năm, 18/6/2026 14:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 18/6, giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng/lít về 20.750 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 20.750 đồng/lít. Ảnh: Phạm Thắng.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 18/6.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 1.210 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.310 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 20.120 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 20.750 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 2.340 đồng/lít còn 23.530 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.920 đồng/kg còn 16.680 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học; 800 đồng/lít với dầu diesel và 650 đồng/lít với dầu mazut.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 20.120 -1.210
Xăng E10 RON 95 20.750 -1.310
Dầu diesel 23.530 -2.340
Dầu mazut 16.680 -1.920

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.

Đối với quy định về giá xăng, từ ngày có hiệu lực, xăng E10 RON 95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON 95-III. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có trách nhiệm xác định các yếu tố cấu thành công thức giá cơ sở và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá đối với xăng E10 RON 95-III.

Các yếu tố hình thành giá cơ sở gồm giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định trên cơ sở bình quân giá giao dịch quốc tế của xăng RON 95 giữa 2 kỳ điều hành; giá ethanol nhiên liệu do Bộ Tài chính xác định và thông báo.

Các khoản chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium đối với nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng RON 95-III. Lợi nhuận định mức và chi phí kinh doanh định mức được áp dụng theo mức của xăng E5 RON 92.

Khi có đầy đủ dữ liệu chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh xăng E10 RON 95-III, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, xem xét và quyết định các khoản chi phí liên quan để áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Nghị quyết yêu cầu thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành giá cơ sở; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều hành giá xăng E10 RON 95-III thay thế xăng RON 95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Rõ cách tính giá xăng E10

Từ 16/6, xăng E10 RON 95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do Nhà nước công bố giá. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ xây dựng, công bố giá cơ sở.

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Minh Khánh

xăng Nhiên liệu sinh học giá e10 công thương

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

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