Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi, nhưng chưa đủ để thoát khỏi mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 10/2008.

Trong phiên giao dịch 31/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới vượt 4.700 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 31/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 157,6 USD lên 4.667,8 USD /ounce, thậm chí trong phiên có thời điểm tăng lên 4.721 USD /ounce, mức cao nhất kể từ ngày 20/3. Còn trong phiên đang diễn ra, giá vàng hiện neo ở 4.705 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên tăng 2,7% lên 4.678,6 USD /ounce.

Trong phiên đầu tuần này, giá vàng giao dịch trên 4.500 USD /ounce. Chỉ 24 giờ sau, kim loại quý chinh phục thành công các vùng giá 4.600 và 4.700 USD . Như vậy, giá kim quý đã phục hồi hơn 15% kể từ vùng đáy được ghi nhận hôm 23/3.

Giá vàng giao ngay đã giảm 11,8% trong tháng 3, khi giá dầu tăng cao do chiến sự Trung Đông gây áp lực lên kim loại quý này. Đà tăng của giá năng lượng cũng đã làm gia tăng lo ngại lạm phát và buộc thị trường phải đánh giá lại triển vọng lãi suất.

Đáng chú ý, đà tăng trở lại của vàng đến từ việc đồng USD giảm nhẹ, nhưng đồng bạc xanh thực tế vẫn đang hướng tới mức tăng theo tháng. USD mạnh hơn khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định đợt tăng hiện tại của vàng là tín hiệu tích cực và đến từ sự lạc quan về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Ông cũng lưu ý về dài hạn, xu hướng cơ bản của vàng vẫn là tăng giá, với các yếu tố hỗ trợ quan trọng như xu hướng phi USD hóa và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn đang hiện hữu.

Mới đây, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn từ các quan chức chính quyền cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự chống Iran ngay cả khi eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị đóng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết vài ngày tới sẽ mang tính quyết định trong cuộc chiến với Iran, đồng thời cảnh báo Tehran rằng xung đột sẽ leo thang nếu không đạt được thỏa thuận.

BMI giữ nguyên dự báo giá vàng năm 2026 ở mức trung bình 4.600 USD /ounce, trong khi Goldman Sachs tiếp tục dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD /ounce vào cuối năm 2026.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 74,48 USD /ounce và kim loại trắng đã ghi nhận mức giảm 20,4% trong tháng 3.

Các nhà phân tích tại BNP Paribas cho rằng bạc sẽ giao dịch trong khoảng 65- 75 USD /ounce năm 2026 và dự báo thị trường vật chất sẽ chuyển sang trạng thái dư cung vào năm 2027.

Ngoài ra, giá bạch kim tăng 3,1% lên 1.958,05 USD /ounce, trong khi palladium tăng 5,2% lên 1.479,25 USD /ounce.