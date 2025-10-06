Giá vàng thế giới tăng, tiến sát 4.000 USD/ounce

Cơn "sốt" vàng toàn cầu bùng nổ khi giá vàng giao ngay vượt 3.950 USD nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất và làn sóng bất ổn tại Mỹ, Pháp, Nhật thúc đẩy dòng tiền tìm nơi trú ẩn.

Giá vàng toàn cầu tiếp tục lập đỉnh mới. Ảnh: Reuters.

Đêm 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng dựng đứng 75 USD , tương đương mức tăng ròng 1,9% trong ngày, lên 3.960,3 USD /ounce. Đây cũng là vùng giá cao nhất trong lịch sử mà kim quý thế giới ghi nhận được. Chỉ trong vài ngày gần đây, giá vàng thế giới đã liên tục xô đổ các kỷ lục về giá từng thiết lập.

Theo chuyên gia phân tích Edward Meir của hãng Marex, hàng loạt yếu tố đang đẩy giá vàng leo thang, từ khủng hoảng chính trị tại Pháp, lợi suất trái phiếu Nhật tăng do lo ngại lạm phát, đến tình trạng chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.

Tại Pháp, tân Thủ tướng Sebastien Lecornu cùng toàn bộ nội các bất ngờ tuyên bố từ chức chỉ vài giờ sau khi nhậm chức hôm 6/10, khiến cuộc khủng hoảng chính trị tại Paris càng thêm sâu sắc. Trong khi đó, đồng yen Nhật chịu áp lực giảm mạnh sau khi đảng cầm quyền chọn bà Sanae Takaichi - người có quan điểm nới lỏng tài khóa và tiền tệ - làm lãnh đạo mới.

Ở Mỹ, chính phủ liên bang đã bước sang ngày thứ 6 của đợt đóng cửa, với cảnh báo từ Nhà Trắng về nguy cơ sa thải hàng loạt nhân viên nếu bế tắc ngân sách kéo dài.

Giá vàng thế giới vượt mốc 3.950 USD /ounce trong phiên giao dịch ngày 6/10. Biểu đồ: Kitco News.

Kể từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng tới 50% - chuỗi tăng mạnh kỷ lục được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương và đà suy yếu của đồng USD. Kim loại quý này lần đầu vượt mốc 3.000 USD /ounce vào tháng 3 và tiếp tục phá đỉnh 3.800 USD vào cuối tháng 9.

“Việc giá vàng áp sát mốc 4.000 USD /ounce cho thấy một số quỹ đầu tư có thể đang đẩy giá lên nhằm chinh phục cột mốc biểu tượng này”, chuyên gia Meir nhận định với Reuters.

Trong môi trường lãi suất thấp và kinh tế nhiều biến động, vàng - tài sản không sinh lãi - thường là kênh trú ẩn an toàn được ưa chuộng. Thị trường hiện đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng này, và thêm một lần cắt giảm tương tự vào tháng 12.

Bên cạnh đó, ngân hàng UBS dự báo đà tăng của vàng vẫn chưa dừng lại. Ngân hàng này cho rằng cả yếu tố cơ bản lẫn động lực thị trường đều đang ủng hộ xu hướng tăng giá của vàng, dự báo kim loại quý này có thể đạt 4.200 USD /ounce vào cuối năm nay.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng mạnh. Giá bạc tăng 1,4% lên 48,63 USD /ounce - mức cao nhất trong hơn 14 năm; bạch kim tăng 2,3% lên 1.642,25 USD /ounce; còn palladium nhích 2,8% lên 1.295,75 USD /ounce.