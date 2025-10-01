Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng thế giới tăng mạnh

  • Thứ tư, 1/10/2025 09:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi chuyên gia lo ngại về nguy cơ chính phủ Mỹ sắp đóng cửa, đồng thời số liệu việc làm yếu làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 30/9, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh lên 3.857,7 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 30/9, giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục giữ xu hướng tăng 24,9 USD lên mốc 3.857,7 USD/ounce.

Trước đó trong phiên, kim loại quý có thời điểm tăng mạnh lên vùng 3.869 USD/ounce.

Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay phổ biến dao động quanh vùng 3.862 USD/ounce.

Như vậy, giá kim loại quý đã tăng 11,5% chỉ riêng trong tháng 9 và đang trên đà ghi nhận mức tăng % hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 8/2011. Tính theo quý, giá vàng đã tăng 16,4%.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ hiện cũng tăng 0,5% lên 3.873,2 USD/ounce.

Vàng được xếp vào nhóm tài sản không sinh lợi suất và thường hưởng lợi trong giai đoạn bất ổn cũng như môi trường lãi suất thấp.

Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa phần nào làm gia tăng sự bất định và càng thúc đẩy nhu cầu mua vàng.

Số lượng việc làm mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 8 trong khi tuyển dụng giảm đã phản ánh tình trạng thị trường lao động đang yếu đi.

Đây là một trong những yếu tố có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất vào tháng tới.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện định giá tới 97% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Ngày 30/9 (giờ Mỹ), Washington bước vào tình trạng cảnh giác trước nguy cơ chính phủ phải đóng cửa, khi Đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn bế tắc và khó đạt thỏa thuận trước hạn chót ngân sách vào nửa đêm.

Đáng chú ý, một đợt đóng cửa kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Mỹ và điều này khuyến khích Fed nới lỏng chính sách, thậm chí nhiều khả năng sẽ trở thành "chất xúc tác tích cực cho vàng", theo Reuters.

Bộ Lao động Mỹ cho biết cơ quan thống kê của họ sẽ ngừng công bố dữ liệu - bao gồm cả báo cáo việc làm hàng tháng quan trọng dự kiến vào ngày 3/9 - nếu chính phủ đóng cửa một phần.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống 46,42 USD/ounce, nhưng vẫn tăng 17% trong tháng này. Bạch kim giảm 2,7% xuống 1.576,75 USD/ounce, trong khi palladium mất 1,5% còn 1.249,37 USD/ounce.

Giá vàng thế giới dựng đứng

Giá vàng thế giới đang xô đổ mọi kỷ lục khi giới đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong lúc tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang cùng với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.

Anh Nguyễn

giá vàng thế giới giá vàng 30/9 kim loại quý giá vàng chính phủ Mỹ lãi suất Fed

