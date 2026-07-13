Giá vàng rớt mạnh đầu tuần

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Vàng miếng SJC rớt giá, hiện nằm dưới mốc 149 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.
Sáng nay (13/7), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 1 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, trước phiên lao dốc sáng nay, giá vàng miếng đã đi ngang suốt 4 phiên giao dịch liền trước. Tuy vậy, tính trong một tuần gần nhất, giá mặt hàng này đã giảm gần 3 triệu đồng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến những người mua vàng một tuần trước đến nay đang chịu khoản lỗ gần 6 triệu đồng/lượng.
Không chỉ SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng điều chỉnh giảm giá vàng miếng sáng nay. Hiện giá bán ra phổ biến của mặt hàng này nằm dưới mốc 149 triệu đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
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|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
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|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
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|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
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|22/6
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|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.9
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.9
Tương tự diễn biến giá vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận một nhịp giảm sâu, trên dưới 1 triệu đồng/lượng, tùy doanh nghiệp. Sau điều chỉnh, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.
Nhẫn tròn của thương hiệu Phú Quý, PNJ hiện giao dịch ở 144,5 - 148 triệu/lượng; DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở 144 - 148 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu neo chắc chắn tại 145 - 149 triệu/lượng; trong khi giá vàng nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng hiện đã lùi xuống vùng 146,3 - 148 triệu đồng.
Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do chịu áp lực từ đà suy yếu của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay giảm tiếp gần 50 USD (-1,1%) xuống còn 4.072 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 130 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 19 triệu đồng/lượng.
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