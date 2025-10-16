Giá vàng nhẫn đạt 153 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn trong nước liên tiếp tăng mạnh, hiện đã chạm mốc 153 triệu đồng/lượng tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu. Vàng miếng bám sát với giá bán gần 149 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng cao kỷ lục trong phiên giao dịch sáng 16/10. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng 16/10, giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục tăng thêm 600.000 đồng, hiện được mua vào ở mức 146,6 triệu/lượng và bán ra ở 148,6 triệu/lượng. Đây đồng thời là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng miếng SJC.

Không chỉ Công ty SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên sát 149 triệu đồng/lượng sáng nay, tương ứng tăng hơn nửa triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 15/10.

Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này hiện neo giá quanh vùng 146-146,6 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẬP ĐỈNH MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1 144.1 146 146.6 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1 146.1 148 148.6

Đáng chú ý, đà tăng mạnh hơn còn ghi nhận với giá vàng nhẫn, khi hàng loạt doanh nghiệp đẩy giá mặt hàng này tăng thêm cả triệu đồng.

Trong đó, Công ty SJC tăng tới 1,2 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ, lên 145,4 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý sáng nay tăng 800.000 đồng giá vàng nhẫn, nâng giá mua - bán lên 145,6 - 148,6 triệu/lượng. DOJI tăng giá mua thêm 1,2 triệu lên 146 triệu/lượng và tăng giá bán thêm 700.000 đồng lên 148,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm nửa triệu đồng, hiện niêm yết ở vùng 146,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, thương hiệu vàng nổi tiếng Thủ đô là Bảo Tín Minh Châu, sáng nay đã tăng giá vàng nhẫn lên mức cao nhất thị trường tại 150 - 153 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại thương hiệu này đưa ra hiện không chỉ cao hơn giá vàng miếng SJC mà còn bỏ xa giá vàng nhẫn giao dịch tại các thương hiệu khác trong nước. Đây cũng là mức giá cao nhất lịch sử mà vàng nhẫn từng ghi nhận được.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo của thương hiệu hiện được giao dịch ở mức 149 - 149,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long chỉ niêm yết giá mua vào ở 149,3 triệu/lượng và không bán ra.

Giá vàng trong nước tăng cao chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi giá vàng quốc tế. Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở vùng 4.232 USD /ounce, tương ứng tăng 25 USD (+0,6%) so với giá chốt phiên liền trước. Đây cũng là vùng giá cao nhất trong lịch sử giao dịch kim loại quý thế giới.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 135 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 14 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 18 triệu đồng/lượng.