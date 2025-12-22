Giá vàng miếng SJC lần đầu tiên chạm 157,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch chiều 22/12, giá vàng miếng SJC lập kỷ lục 157,5 triệu đồng/lượng, đồng thời giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 300.000 đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch chiều 22/12, giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch chiều 22/12, giá vàng miếng SJC tăng thêm 400.000 đồng/lượng so với phiên sáng, hiện neo ở mức 155,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Cộng với mức tăng 500.000 đồng trong buổi sáng, giá vàng trong nước đã ghi nhận biên độ tăng 900.000 đồng/lượng chỉ trong ngày hôm nay.

Đà tăng trong phiên chiều nay cũng chính thức kéo giá vàng miếng SJC trong nước lần đầu đạt 157,5 triệu đồng/lượng, thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Loạt doanh nghiệp vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng Công ty SJC.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng tăng trong phiên giao dịch chiều nay. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cao hơn 300.000 đồng ở cả 2 chiều mua - bán, hiện neo tại mốc 151,1 - 154,1 triệu đồng/lượng.

PNJ, DOJI cùng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,8 - 154,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 153 - 156 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 156 - 157,5 triệu/lượng và là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Đà tăng của giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Giá vàng giao ngay trong phiên 22/12 (giờ Mỹ) tăng mạnh 75 USD lên 4.412 USD /ounce, thậm chí có thời điểm chạm đỉnh mới 4.420 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 tại cũng bật tăng 1,3% lên 4.444 USD /ounce.

Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng 67%, phá vỡ hàng loạt kỷ lục. Hiện, kim loại quý đang hướng tới mức tăng theo năm lớn nhất kể từ 1979, theo Reuters.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay cũng tăng 2,5%, lên 69,44 USD /ounce. Từ đầu năm đến nay, bạc đã tăng vọt 138%, vượt trội hơn cả vàng và được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư mạnh mẽ cùng tình trạng nguồn cung thắt chặt kéo dài.

"Tháng 12 thường mang lại lợi suất tích cực cho vàng và bạc. Tuy nhiên, khi vàng đã tăng khoảng 4% trong tháng này và thời điểm kết thúc năm đang đến gần, phe mua cần thận trọng hơn bởi thanh khoản có xu hướng suy giảm và khả năng chốt lời cũng đang gia tăng", ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cao cấp của StoneX, nhận định.

Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao, giá vàng giao ngay có thể mở rộng đà tăng lên 4.427 USD /ounce, sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng tại 4.375 USD .

Mặt khác, đồng USD suy yếu cũng khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Hiện, thị trường đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần, bất chấp cơ quan này phát đi tín hiệu thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách.

Ở các kim loại quý khác, bạch kim tăng 4,3% lên 2.058,35 USD /ounce, mức cao nhất trong hơn 17 năm, trong khi palladium tăng 4,1% lên 1.784,00 USD /ounce, gần chạm mức cao nhất trong 3 năm.