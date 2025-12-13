Giá vàng miếng lần đầu vượt 156 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch 13/12, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng hơn nửa triệu đồng và vượt mốc 156 triệu đồng/lượng, thiết lập đỉnh lịch sử của vàng miếng.

Giá vàng miếng lập kỷ lục mới ở 156,3 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay (13/12), CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,3 - 156,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Tuy nhiên, phiên tăng giá mạnh sáng nay đã chính thức đưa giá vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới. Trước đó, giá vàng miếng từng thiết lập đỉnh lịch sử ở mốc 155,7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch đầu tháng 12. Như vậy, chỉ sau chưa đầy nửa tháng, mặt hàng này đã một lần nữa phá đỉnh.

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng hơn 72 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 86% sau gần một năm. Nếu trừ đi chênh lệch giá mua - bán doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng đầu năm đến nay đã ghi nhận khoản lãi hơn 70 triệu đồng mỗi lượng (+83%).

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… Hiện các doanh nghiệp này đều niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,3 - 156,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng vọt trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch, hiện neo tại mốc 151,1 - 153,6 triệu đồng/lượng.

PNJ, DOJI cùng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 154,8 - 156,3 triệu/lượng, tương đương giá vàng miếng SJC và là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

So với cuối ngày hôm qua, giá vàng tại các doanh nghiệp kể trên đều đã tăng xấp xỉ nửa triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chịu ảnh hưởng từ giá vàng quốc tế. Chốt phiên giao dịch 12/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng 19,5 USD lên 4.298,7 USD /ounce, thậm chí trong phiên có thời điểm tiến sát vùng 4.300 USD /ounce. Vàng là tài sản không sinh lời và thường có diễn biến tích cực trong môi trường lãi suất thấp.

Vào ngày 10/12 (giờ địa phương), Fed đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25% lần thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cũng phát tín hiệu có thể tạm dừng chu kỳ hạ lãi suất, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường lao động và lạm phát.

Ngược lại, giá bạc giao ngay giảm khoảng 3%, xuống còn 61,7 USD /ounce, sau khi thiết lập kỷ lục mới ở mức 64,64 USD /ounce. Trong khi đó, bạch kim tăng 2,6%, lên 1.740,05 USD /ounce, mức cao nhất kể từ tháng 9/2011, còn Palladium tăng 0,9%, lên 1.497,21 USD /ounce.