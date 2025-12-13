Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thương lái Trung Quốc săn lùng, gỗ mán đỉa 'sốt' giá bất thường

  • Thứ bảy, 13/12/2025 19:22 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Việc thương lái Trung Quốc thu mua gỗ mán đỉa với giá lên tới 3 triệu đồng/kg đang khiến người dân đổ xô vào rừng khai thác trái phép. Trước nguy cơ rừng tự nhiên bị xâm hại, tỉnh Quảng Trị đã phát đi cảnh báo và yêu cầu siết chặt quản lý.

Những ngày gần đây, nhiều khu rừng tự nhiên phía Bắc tỉnh Quảng Trị náo động khi người dân lén lút vào rừng săn lùng cây mán đỉa để bán cho thương lái với giá “khủng” 1-3 triệu đồng/kg, tùy chất lượng gỗ.

go man dia anh 1

Gỗ mán đỉa được thương lái lén lút thu mua với giá rất cao, tính tiền theo cân.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực giáp ranh, đường mòn, lối mở.

Khi phát hiện hành vi khai thác trái phép phải lập biên bản, thu thập thông tin và phối hợp kiểm lâm, công an địa phương xử lý nghiêm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, việc khai thác tự phát gỗ mán đỉa tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ xâm hại rừng tự nhiên mà còn gây mất an ninh trật tự, tạo áp lực lớn cho lực lượng bảo vệ rừng.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị được yêu cầu tăng cường kiểm tra các vùng rừng có loài mán đỉa; đồng thời theo dõi chặt chẽ hoạt động của thương lái, các điểm thu mua, cơ sở kinh doanh sản phẩm từ loại gỗ này nhằm ngăn chặn đường dây tiêu thụ ngay từ đầu nguồn.

Theo giới chuyên môn, gỗ mán đỉa (tên khoa học Archidendron clypearia) là loài cây cao khoảng 18-20 m, thân thẳng, gỗ mềm và nhẹ, mọc rải rác trong rừng thứ sinh ở nhiều địa phương. Nếu bị khai thác ồ ạt theo phong trào, nguồn tài nguyên này sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

go man dia anh 2go man dia anh 3

Giá gỗ mán đỉa có thể lên tới 3 triệu đồng/kg tuỳ chất lượng gỗ.

Đáng chú ý, nhiều thương lái địa phương cho biết gỗ mán đỉa trước đây chỉ được xếp vào nhóm gỗ tạp, chủ yếu dùng làm đồ gia dụng thông thường. Tuy nhiên, gần đây thương lái Trung Quốc thu mua với giá rất cao, được cho là phục vụ mục đích phong thủy, song chưa công bố rõ công dụng cụ thể.

Trước cơn sốt bất thường này, UBND các xã, phường và đặc khu Cồn Cỏ được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tự ý khai thác gỗ trong rừng tự nhiên; đồng thời phối hợp xác minh, xử lý nghiêm các hành vi thu mua, vận chuyển trái phép.

https://tienphong.vn/go-man-dia-sot-gia-bat-thuong-post1804206.tpo?gidzl=e0YzGh_niJYe4hz7iEgsFQqNi4QjlBfgj4Jd4Vo_kZhc4BCG-ExeQ-55jHluwUmsi4MnJM4kpJz8lFMxFm

Theo Hoàng Nam/Tienphong.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

gỗ mán đỉa Quảng Trị trung quốc

