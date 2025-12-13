Cách kê khai thuế trên app eTax Mobile cho hộ kinh doanh

Trước mốc 1/1/2026, hộ và cá nhân kinh doanh có thể trải nghiệm đăng ký, kê khai và nộp thuế trên app eTax Mobile với dữ liệu giả lập để làm quen hệ thống.

Hộ và cá nhân kinh doanh có thể trải nghiệm toàn bộ quy trình đăng ký, kê khai và nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Cục Thuế.

Cục Thuế cho biết từ nay đến trước ngày 1/1/2026, hộ và cá nhân kinh doanh có thể trải nghiệm toàn bộ quy trình đăng ký, khai và nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile thông qua phiên bản dùng thử do cơ quan thuế triển khai.

Để tham gia trải nghiệm, hộ kinh doanh cần đăng ký tài khoản trên app eTax Mobile bằng cách nhập các thông tin cơ bản gồm họ tên, số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân, mã số thuế, số điện thoại, email và mã xác nhận.

Do là môi trường trải nghiệm nên hộ kinh doanh có thể tự do thao tác, sửa sai mà không lo bị xử phạt do kê khai nhầm.

Sau khi lưu thông tin thành công, hệ thống cho phép người nộp thuế truy cập vào các nhóm chức năng chính gồm đăng ký thuế, khai thuế, kê khai đăng ký hóa đơn điện tử, nộp thuế và gửi phản hồi.

Với chức năng đăng ký thuế, ứng dụng cho phép hộ và cá nhân kinh doanh trải nghiệm quy trình đăng ký mã số thuế theo từng loại hình hoạt động, bao gồm kinh doanh thương mại điện tử hoặc kinh doanh tại địa điểm cố định.

Hệ thống đồng thời phân loại rõ các nhóm đối tượng, từ hộ gia đình kinh doanh đến các trường hợp cá nhân sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, bán hàng rong, kinh doanh lưu động hoặc thời vụ. Trường hợp người nộp thuế không thuộc diện đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế, ứng dụng sẽ hiển thị hướng dẫn chuyển sang đăng ký qua Cổng đăng ký kinh doanh.

Ở nhóm chức năng khai thuế, app eTax Mobile cho phép trải nghiệm đầy đủ các loại tờ khai đang áp dụng đối với hộ và cá nhân kinh doanh, gồm tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/CNKD, tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN, tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/BVMT và tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB. Người nộp thuế được thao tác từ bước lựa chọn loại tờ khai, kỳ kê khai, địa bàn quản lý thuế đến khâu nhập doanh thu theo từng nhóm hoạt động.

Trên hệ thống có đầy đủ dịch vụ từ đăng ký, kê khai đến nộp thuế.

Trên cơ sở dữ liệu khai báo, hệ thống tự động tính số thuế phải nộp, hiển thị chi tiết tờ khai để người dùng kiểm tra, tải về, chia sẻ và nộp hồ sơ bằng mã OTP giả lập.

Ngoài ra, ứng dụng cũng cho phép hộ kinh doanh trải nghiệm kê khai tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó người nộp thuế lựa chọn hình thức gửi dữ liệu hóa đơn, loại hóa đơn sử dụng và có thể đăng ký thêm thông tin đơn vị hạch toán phụ thuộc để được cấp quyền tra cứu hóa đơn. Sau khi hoàn tất kê khai, người dùng thực hiện nộp tờ khai và xác nhận bằng OTP trải nghiệm.

Hộ kinh doanh có thể trải nghiệm kê khai tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với chức năng nộp thuế, eTax Mobile cho phép hộ, cá nhân kinh doanh trải nghiệm nộp thuế giá trị gia tăng hoặc thuế thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Người dùng nhập số thuế muốn nộp, lựa chọn ngân hàng và hình thức liên kết tài khoản hoặc thẻ, sau đó hoàn tất quy trình và nhận thông báo nộp thuế thành công trong môi trường giả lập.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng tích hợp chức năng phản hồi, cho phép người nộp thuế gửi ý kiến góp ý trực tiếp trong quá trình trải nghiệm, qua đó hỗ trợ cơ quan thuế hoàn thiện hệ thống trước khi triển khai chính thức từ năm