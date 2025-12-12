Sắp hết cảnh hộ kinh doanh lúng túng kê khai thuế

Cổng trải nghiệm nộp thuế sắp ra mắt cho phép hộ, cá nhân kinh doanh thao tác kê khai thuế thử, được quyền sai và sửa mà không phát sinh nghĩa vụ tài chính hay rủi ro pháp lý.

Cá nhân, hộ kinh doanh có thể "thử" nộp thuế trên Cổng trải nghiệm để làm quen với quy trình, thao tác kê khai thuế. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 12/12, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh và họp kiểm đếm tình hình thực hiện Đề án, Kế hoạch Chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết chia sẻ với các hộ kinh doanh, ngành thuế hiểu rõ các hộ đều mong muốn chấp hành tốt pháp luật, nghĩa vụ thuế nhưng còn thiếu công cụ, kỹ năng và chưa quen với phương thức kê khai thuế điện tử.

Vì vậy, quan điểm xuyên suốt của ngành thuế trong giai đoạn này là hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm, tự tin khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức kê khai.

Theo đó, Cục Thuế đã giới thiệu chính thức Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh với trải nghiệm được thiết kế như một môi trường giả lập hoàn chỉnh, cung cấp cho người nộp thuế được tiếp cận trực quan để làm quen với toàn bộ quy trình quản lý thuế hiện đại, từ đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đến đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết Cổng trải nghiệm không chỉ dành cho hộ kinh doanh truyền thống tại chợ, tuyến phố, cửa hàng mà còn cho cả các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động cho thuê bất động sản… để mọi nhóm đối tượng đều có thể thực hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình.

Tại Cổng trải nghiệm, hộ, cá nhân kinh doanh được thao tác thử, được phép sai và sửa lại mà không phát sinh nghĩa vụ tài chính thực tế, không chịu rủi ro pháp lý hay chế tài xử phạt.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn. Ảnh: BTC.

Qua đó, cơ quan thuế phải đáp ứng được yêu cầu mục tiêu là bước vào kỳ kê khai chính thức, các hộ, cá nhân kinh doanh đã quen với quy trình, thành thục thao tác, hiểu rõ từng bước và tự tin thực hiện.

Để triển khai Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị các ban, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế và các thuế tỉnh, thành phố, thuế cơ sở nắm chắc các chức năng trên Cổng trải nghiệm, kịp thời hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh; đồng thời công khai rõ ràng đường dây nóng, email và đầu mối hỗ trợ chuyên trách.

Bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc” tại các điểm cố định và các tổ lưu động ở chợ, tuyến phố thương mại, khu vực có nhiều hộ kinh doanh, nhằm giúp người nộp thuế làm quen Cổng trải nghiệm trước kỳ kê khai năm 2026.

Phối hợp với chính quyền địa phương, đại lý thuế và doanh nghiệp công nghệ để tổ chức các buổi hướng dẫn, tập huấn tại chỗ, với nội dung và hình thức phù hợp từng nhóm ngành nghề, độ tuổi và mức độ tiếp cận công nghệ, bảo đảm dễ hiểu và dễ thực hành.

Thường xuyên rà soát, tổng hợp vướng mắc của hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình trải nghiệm; báo cáo về Cục Thuế để kịp thời hoàn thiện Cổng và cập nhật vào tài liệu hướng dẫn.